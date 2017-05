La Corée du Nord a aussi un iPad mais la tablette n’est pas signée Apple

Un nouvel iPad ou plutôt un IPad est apparu en Corée du Nord. Il s’agit de la Ryonghung IPad mais Apple n’a pas participé à la conception de cette tablette.

La Corée du Nord n’a vraisemblablement pas peur des poursuites judiciaires pour violation de licences puisqu’un IPad a vu le jour. Comme vous pouvez le constater, le nom de cette tablette tactile est très proche de celui de la célèbre gamme d’ardoises d’Apple mais la configuration technique est très loin d’égaler l’une de ses tablettes.

L’iPad nord-coréen n’a techniquement rien à voir avec la gamme d’Apple

Peu de personnes peuvent accéder à Internet sur le territoire nord-coréen mais cela n’a pas empêché la société Ryonghung de lancer son IPad avec une « connexion réseau ». Cette tablette tactile possède une quarantaine d’applications permettant à son utilisateur de lire des documents, de faire de la saisie de texte et de s’informer sur l’actualité. Tous les contenus sont visibles sur un écran de 7 pouces. Le reste de la fiche technique n’est pas tellement séduisant comme on peut le voir sur la publicité de cette tablette. En effet, la Ryonghung IPad est dotée d’un processeur Quad Core cadencé à 1.2 GHz, d’une RAM de 1 Go et d’une mémoire interne de 8 Go. Elle dispose d’un port HDMI et est fournie avec un étui-clavier.

On attend une réaction de la part d’Apple mais ce n’est pas la première fois que l’on voit en Corée du Nord des produits fortement inspirés de ceux de la marque à la pomme. Il y a deux ans par exemple, une photo montrait un ordinateur nord-coréen ressemblant étrangement à un iMac.

