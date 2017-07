La Box 4G coûterait moins cher que la fibre et serait plus avantageuse pour couvrir la campagne

Le développement du haut débit en France reste une préoccupation majeure. L’alternative des 4G box s’est révélée être la plus pratique pour l’instant. Car elles ne coûtent pas cher et sont plus rapide à développer pour couvrir les campagnes. Contrairement à la fibre optique. Le président de la FiRiP, Etienne Dugas, est d’ailleurs de cet avis.

En effet, répondre au problème de raccordement du haut débit dans l’ensemble du territoire français n’est pas chose facile. Les zones reculées ne rapportent que très peu de profits aux opérateurs. Par conséquence, ceux-ci ont tendance à délaisser les zones en questions. Malgré le plan Très Haut Débit lancé par le gouvernement précédent, les choses n’ont malheureusement pas beaucoup avancé. De plus, avec le nouveau gouvernement présidé par Emmanuel Macron, de nouvelles alternatives ont été évoquées. La 4G devrait être considérée en priorité, car elle serait moins chère que la fibre optique et plus facile à déployer dans les zones reculées.

Mettre l’accent sur la 4G pour couvrir les zones reculées

Emmanuel Macron dans le cadre d’une interview avait déjà déclaré être pour le déploiement de la 4G à la place de la fibre optique. Elle comporterait plus d’avantages, entre le prix et surtout la facilité de déploiement. Cela permettrait de couvrir plus rapidement les zones reculées telles que les campagnes par exemple.

Par ailleurs, le président de la Fédération industrielle des réseaux d’initiative publique, Etienne Dugas, partage également l’avis du président français. Il a déclaré en interview : “La 4G fixe, c’est la possibilité d’avoir un Internet fixe à domicile à haute vitesse grâce à une fréquence dédiée : la 3,4 GHZ. Elle permet d’accéder au très haut débit de manière pérenne pour les territoires enclavés avec des délais de déploiement de douze mois en moyenne. Avec la fibre optique, il faudra dix ans pour les derniers raccordés… L’autre avantage, ce sont des coûts de déploiement dix fois inférieurs à ceux de la fibre optique”.

Donc il semblerait que la 4G fixe soit une alternative de taille qui comporterait des avantages non-négligeables par rapport à la fibre optique. Reste maintenant à savoir si cette solution peut tenir sur du long terme.

