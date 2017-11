La bêta de iOS 11.2 est disponible et la calculatrice sait désormais calculer !

iOS 11.2 vient d’être officialisée par Apple. L’occasion de découvrir les nouveautés proposées par cette nouvelle version du système d’exploitation de la Pomme.

Alors que la version finale d’iOS 11.1 n’a même pas encore été mise à la disposition du grand public, Apple vient d’annoncer l’arrivée de la bêta d’iOS 11.2. Le logiciel est disponible pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod Touch et pèse environ 2 Go. Comme en 2016 où iOS 10.2 a été déployé dans sa version finale au mois de décembre, il est fort possible que iOS 11.2 suive ce même calendrier. Néanmoins, la Pomme ne s’est pas encore exprimée sur ce sujet. Ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’à chaque sortie d’une MAJ, des améliorations ainsi que des nouveautés sont toujours au rendez-vous. Mais qu’en est-il de celles d’iOS 11.2 ?

Quelles nouveautés pour iOS 11.2 ?

Bien évidemment, par rapport à iOS 11.1 et ses versions précédentes, iOS 11.2 propose des améliorations qui concernent non seulement l’interface, mais aussi certains bugs rencontrés par les utilisateurs. À ce propos, la nouvelle version de l’OS corrige le bug au niveau de la calculatrice. En effet, dans iOS 11.1, la calculatrice ne sait pas calculer. Quand on tape 1+2+3, le résultat affiché est 24 et non 6. D’après Apple, cette erreur est due à la non prise en charge du signe « + ». Désormais, on peut aussi utiliser les fonds d’écran compatibles uniquement jusqu’ici avec les iPhone 8, 8 Plus et X. iOS 11.2 apporte aussi des modifications à certains emojis. Du moins, c’est ce que les développeurs ont constaté jusqu’ici. Il en existe certainement d’autres, mais il faudra encore patienter pour les découvrir.

Comptez-vous tester cette version bêta d’iOS 11.2 ?