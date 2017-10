La 5G bientôt renforcée par des antennes flottantes

Des chercheurs ont mis au point des antennes flottantes qui permettront un jour d’assurer la qualité ainsi que la rapidité de déploiement de la 5G. Ces dispositifs sont effectivement conçus pour éviter l’atténuation importante dont souffrent les fréquences entre 30 et 300 GHz.

Dans le domaine de la télécommunication, la bande passante est un paramètre important. Cela est d’autant plus vrai au vu de la généralisation de l’utilisation de l’Internet haut débit. En effet, les plateformes en ligne actuelles nécessitent un débit élevé pour pouvoir être utilisées de manière confortable. Raison pour laquelle, les opérateurs ont mis en place les connectivités 4G et 4G+ et bientôt la 5G. À ce propos, plus le débit est haut, plus il est nécessaire d’exploiter une bande de fréquences élevées. Et de la même façon, plus une fréquence est haute, plus elle a du mal à passer à travers les murs, bâtiments et toute sorte d’obstacles. Pour remédier à ce problème d’atténuation des ondes millimétriques, des scientifiques du laboratoire ElectroScience de l’université d’Ohio ont donc envisagé la possibilité d’utiliser des antennes flottantes.

Des antennes pour la 5G ?

La 5G, comme il s’agit d’une norme de télécommunication qui nécessite un débit supérieur à celui de la 4G, a donc besoin d’une fréquence élevée. D’où la nécessité de mettre en place de nouvelles infrastructures. Cependant, il n’est pas sans rappeler que les réseaux actuels, surtout ceux dans les villes, sont déjà saturés. Et c’est là aussi qu’interviennent ces antennes flottantes. En plus de permettre la transmission de données à un débit élevé, elles devraient réduire les interférences entre les infrastructures. Cette technologie s’appuie sur une série d’antennes qui ont la particularité de flotter. En pratique, elle consiste à séparer lesdites antennes du support sur lequel elles sont habituellement installées. C’est ainsi qu’il est possible de limiter la perte de signal inévitable sur les installations actuelles. Reste à savoir si ce nouveau protocole de télécommunication sera mis en application dans un avenir proche, surtout que les opérateurs se sont déjà lancés dans la course au déploiement de la 5G.

