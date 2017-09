L’iPhone 7 Plus peut rivaliser avec le Samsung Galaxy Note 8

Un Snapdragon 835 tout neuf à 8 coeurs contre un Apple A10 à 4 coeurs, une mémoire vive de 6 Go de RAM contre 3 pour l’iPhone, sans parler de la taille de l’écran… De prime abord, le Samsung Galaxy Note 8 semble prendre nettement le dessus sur son concurrent direct l’ iPhone 7 Plus. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences ! Si la qualité du Note 8 est incontestable, le modèle d’Apple est loin d’être dépassé…

Plus rapide sur l’import et l’encodage vidéo que le Samsung Galaxy Note 8, l’iPhone 7 Plus a encore du souffle !