Kronaby : la montre connectée au design d’une montre classique

Amina, vient de sortir une smartwatch nommée Kronaby, qui se présente au design d’une montre classique.

Les montres connectées ont connu un franc succès, lors de leurs arrivée. Cependant, elles ont dû mal à se renouveler. Une société suédoise nommée Amina, a peut-être trouvé la solution pour relancer la dynamique, avec la Kronaby. Cette dernière est une montre qui possède toutes les caractéristiques des smartwatch classiques, à l’exception de son design. Bien loin du design standard des montres intelligentes, elle est dépourvue de dalle. En effet, elle se présente sous l’apparence d’une montre basique affichant l’heure. Cependant, avec son esthétique inspiré du patrimoine scandinave, elle est compatible avec les systèmes d’exploitation, Android et iOS. Elle est disponible en quatre déclinaisons : Apex, Carat Sekel, et Nord aux prix variant de 356 à 616 euros.

Kronaby : une smartwatch qui est dotée d’une autonomie de deux ans avec une capacité à filtrer les notifications

La Kronaby, à l’exception du design, remplit toutes les fonctions d’une montre intelligente. Elle fonctionne avec des piles standards, qui lui confèrent une autonomie de deux ans, ce qui est sa qualité principale. Cette smartwatch est capable de filtrer les notifications. Plus que ça, comme la plupart des montres connectées, prendre un bain avec sera possible, grâce à son étanchéité. Elle envoie aussi des messages, lorsqu’elle juge que vous êtes restés trop longtemps inactif. A travers ses capacités, on observe que rien ne la différencie des autres smatwatch. La marque suédoise qui est constituée d’anciens employés de Sony est donc bien décider à renouveler le marché des montres connectées. De par son design et ses caractéristiques, elle a le potentiel d’attirer de nouveaux clients dans ses filets. Les personnes qui n’ont pas été séduit par l’apparence des nombreuses marques de smartwatch pourront se laisser tenter par la Kronaby. Reste à savoir, si cela peut marquer la différence dans le marché des montres connectées.

Que pensez-vous de la Kronaby ? Réagissez dans les commentaires.