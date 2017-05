Kobo Aura H2O 2017 : une nouvelle liseuse étanche certifiée IPX8

Après plusieurs mois de silence, Kobo revient sur le devant de la scène avec une nouvelle liseuse, la Kobo Aura H2O 2017. Un appareil qui supporte toujours l’eau, mais plus la poussière.

Tout comme le smartphone, la liseuse est un appareil destiné à être utilisé en mobilité. Cependant, plutôt que pour la communication, elle sert de support de lecture. Une liseuse permet effectivement de lire un livre électronique. Et lorsqu’un nouveau modèle arrive sur le marché, c’est tout naturel que cela constitue un événement important. Preuve en est, la Kobo Aura H2O 2017 suscite déjà un intérêt grandissant, alors qu’elle vient tout juste d’être annoncée. En attendant les nouvelles du français Booken, c’est donc Kobo qui fait parler d’elle à travers ce nouveau produit qui promet une large capacité de stockage et une grande autonomie.

8 Go de mémoire interne pour la Kobo Aura H2O 2017

Il convient en tout cas de remarquer que cette nouvelle liseuse ne diffère pas tellement de la version précédente. Seul changement notable, le bouton Marche/Arrêt qui se trouve désormais au dos de l’appareil. La dalle tactile de 6.8 pouces est similaire à celle de l’ancien modèle. Elle propose ainsi un affichage E-ink Carta. Par contre, elle adopte une technologie révolutionnaire : la Comfortlight PRO. Ce protocole permet de se protéger des effets nocifs de la lumière bleue émis par l’écran grâce au mode nuit. La capacité de stockage passe de 4 Go à 8 Go. Ce qui est largement suffisant pour stocker un grand nombre d’ebooks. D’après le constructeur, la Kobo Aura H2O 2017 est en mesure de fonctionner pendant plusieurs semaines. Une qualité qui devrait ravir les utilisateurs étant donné que nombreux sont ceux qui n’ont pas été satisfaits par l’autonomie de l’Aura One. Alors que cette dernière a bénéficié d’une certification IP67, l’Aura H2O 2017, elle, est conforme à la norme IPX8. Ce qui signifie que la nouvelle gamme aime toujours l’eau, mais pas la poussière. Pour info, la liseuse sera mise en vente à partir du 22 mai au prix de 179,99 dollars.

