Spice Girls et Herb : KFC ne suit pas seulement 11 personnes sur Twitter pour rien

Alors qu’elle compte plus de 1,2 million de followers, KFC ne suit que 11 personnes sur Twitter. Un chiffre bien faible par rapport à celui des concurrents. En tout cas, ce nombre limité d’abonnements semble vouloir dire quelque chose pour la chaîne de restauration rapide américaine.

Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour les entreprises. En plus d’être des plateformes permettant de rester en contact avec les clients, ils sont utiles pour évaluer la popularité d’un produit ou d’une marque. En effet, plus le nombre d’abonnés est important, plus on peut dire que la personne morale ou physique derrière un compte jouit d’une bonne réputation. Pour le cas de KFC par exemple, l’enseigne est suivie par plus de 1,2 million de personnes sur Twitter. Autant dire que son compte fait partie de ceux qui ont un énorme succès sur le réseau social à l’oiseau bleu. Mais contrairement à cela, KFC n’est abonnée qu’à 11 profils sur la même plateforme, loin derrière McDonald’s qui suit 14.600 personnes ou encore Burger King avec ses 3920 abonnements. Quoi qu’il en soit, il semble que KFC n’a pas choisi ce nombre d’abonnements par hasard.

KFC, un secret caché sur Twitter !

Parmi ces 11 personnes que la chaîne de restauration suit sur Twitter, il y a les anciens membres du groupe Spice Girls. Il y a aussi 6 hommes portant le nom « Herb », dont un musicien, un journaliste, un joueur de Green Bay Packers, un entraîneur de football universitaire et le président du conseil municipal de la ville de Los Angeles. Spice signifiant « épice » en français et Herb « herbe », on peut tout de suite deviner que KFC a choisi ce chiffre pour évoquer les ingrédients qui composent sa recette de poulet frit. Interrogé sur le sujet par le site AdWeek, Bentley McBentleson, responsable du marketing numérique pour KFC US, a répliqué de manière drôle : « notre chambre forte allait être nettoyée, j’ai donc pensé que le meilleur endroit pour garder la recette secrète était sur Twitter. » « Personne ne va regarder qui nous suivons !, me suis-je dit. Mais j’avais tort. J’ai fait une énorme erreur. »

