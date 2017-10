Keynote de Huawei : les Mate 10 et Mate 10 Pro risquent d’être les bêtes noires des Samsung Galaxy Note 8 et iPhone X

Les Mate 10 et Mate 10 Pro viennent d’être dévoilés par Huawei et ce sont des véritables monstres de puissance qui vont sûrement faire de l’ombre aux cadors de la téléphonie mobile comme Apple avec son iPhone X, LG avec son V30 ou encore Samsung avec son Galaxy Note 8.

Comme on pouvait s’y attendre, les prochains bébés de la marque chinoise sont particulièrement impressionnants. Ils embarquent une technologie et des configurations qui vont assurément leur permettre de rencontrer un succès immédiat. En tout cas, Huawei aime beaucoup comparer ses flagships à la concurrence.

Huawei Mate 10 : une configuration séduisante

Le Mate 10 a une dalle de 5.9 pouces au ratio 16:9. Elle affiche des contenus en QHD (1440 x 2560 pixels) et est compatible HDR. L’écran s’étend sur les côtés sans être borderless. Il est accueilli par une coque aux finitions soignées qui est résiste à quelques éclaboussures puisque certifié IP54.

Du côté de la configuration technique, on retrouve le fameux processeur Kirin 970 qui dispose de quatre Cortex A73 cadencés à 2.36 GHz et de quatre Cortex A53 tournant à 1.8 GHz. Il est accompagné par 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne extensible via carte microSD. Android 8.0 Oreo est combiné à la surcouche maison EMUI 8.

Leica s’est bien entendu penché sur la partie photo. Le Huawei Mate 10 accueille un double capteur dorsal composé d’un capteur monochrome de 20 Mpx et d’un capteur RGB de 12 Mpx avec une ouverture exceptionnelle de f/1.6 pour aller titiller le LG V30. La caméra frontale compte, quant à elle, une définition de 8 Mpx (f/2.0).

Enfin, le Mate 10 est alimenté par une batterie de 4000 mAh compatible SuperCharge pour une autonomie de 2 jours en utilisation normale. Il sera commercialisé à 699 euros mais pas en France.

Huawei Mate 10 Pro : de la puissance en veux-tu en voilà !

On retrouve le Kirin 970 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Les 64 Go de mémoire interne sont aussi extensibles par le biais d’une microSD.

L’écran est légèrement plus grand avec une diagonale de 6 pouces et on passe à un format 18:9 avec une définition de 1440 x 2160 pixels.

Le volet photo est identique à celui du Huawei Mate 10 tout comme la capacité de la batterie. En revanche, on passe cette fois à une certification IP67. Comptez 799 euros pour cette version qui arrivera en novembre et qui fera énormément de mal à l’iPhone X et au Samsung Galaxy Note 8.

Huawei Mate 10 Lite : on ne dirait pas une version allégée

Le Mate 10 Lite a été dévoilé plus tôt en Chine ce mois-ci sous le nom de Maimang 6. Il embarque lui aussi un écran de 5.9 pouces mais d’une définition de 1080 x 2160 pixels.

On est donc sur un format 18:9, vous l’aurez compris. Techniquement, il devrait être satisfaisant avec un SoC Kirin 659, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible.

La partie photo est aussi convaincante sur le papier avec un double capteur dorsal 16 Mpx + 2 Mpx et un double capteur frontal 13 Mpx + 2 Mpx. Enfin, sa batterie a une capacité de 3340 mAh.

Huawei mise sur l’intelligence artificielle qui devrait notamment apporter pas mal de plus niveau photos et sur plusieurs fonctionnalités comme le mode « PC » fonctionnant avec un seul câble.

Que pensez-vous de ces smartphones ? Dites-le nous dans les commentaires !