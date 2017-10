Just a Baby : l’application qui vous permet de matcher comme sur Tinder pour avoir un bébé

Si vous avez VRAIMENT envie d’avoir un enfant, une nouvelle application, Just a Baby, est faite pour vous !

Si vous êtes un adepte des sites de rencontre, vous savez comment tout cela fonctionne. Si vous avez envie de rencontrer l’amour (ou tout simplement un plan d’un soir) il vous suffit de télécharger Tinder, Meetic, Happn, Once ou encore des applications plus olé-olé comme Gleeden, chacun son truc. Ces sites et applications vous permettent de trouver votre âme-sœur, ou encore un partenaire de vie via une rencontre qui se fait tout d’abord en ligne. Tinder est l’une des applications les plus populaires auprès des jeunes. Cette dernière vous permet de regarder le profil d’une personne très rapidement, et si elle ne vous plait pas, il vous suffit de glisser votre doigt vers la gauche, et vice versa. Mais maintenant, il existe une application avec le même principe, mais elle vous permet de rencontrer la personne avec qui vous allez avoir un enfant !

Just a baby : matcher pour avoir un bébé

Si vous avez envie de faire plus que rencontrer l’amour, Just a baby vous propose de faire la connaissance du futur père ou de la future mère de votre progéniture commune. Pour ce faire, le principe est simple, il vous suffit, comme sur Tinder de matcher avec le profil d’une autre personne, c’est une nouvelle manière de faire des bébés. L’application permet de rencontrer un partenaire, une co-parentalité, un donneur de sperme ou encore une donneuse d’ovule et en bonus, Just a Baby s’occupe de tout ce qui est côté administratif et paperasse. Si vous avez simplement besoin de conseils en cas de problèmes de fertilité, l’application vous met en relation avec des spécialistes pour vous guider.

On ne sait pas vraiment si Just a baby est une vraie solution pour avoir un enfant, peut-être que pour l’instant il vaut mieux rencontrer le père / la mère de vos enfants dans la vraie vie.

