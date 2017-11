JOURS CASH : HTC U Play + casque Bluetooth JBL à moins de 330 euros chez Fnac !

La Fnac vous propose des offres exceptionnelles pendant ses jours cash, on vous propose aujourd’hui le HTC U Play accompagné d’un casque Bluetooth JBL à petit prix !

Si vous avez envie de vous faire plaisir avant les fêtes, la Fnac propose de nouveau ses jours cash. Durant cette période, vous avez la possibilité de profiter d’offres exceptionnelles sur tous les univers. Le magasin sélectionne les meilleures offres pour vous, au meilleur prix, donc n’hésitez pas à faire un tour du côté des smartphones et tablettes.

HTC U Play avec casque Bluetooth JBL

Si vous avez envie de vous procurer un smartphone, ainsi qu’un casque, nous vous proposons l’offre suivante. Un HTC U Play, qui dispose d’un écran tactile de 5.2 pouces, accompagné d’une définition de 1080 x 1920 pixels. Niveau puissance, il propose un processeur Mediatek MT6755 Helio P10, octa-core et boosté par une mémoire vive de 3 Go. Ce smartphone milieu de gamme est fourni avec un capteur photo dorsale de 16 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels également. De plus, il est muni d’une mémoire interne de 32 Go qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go. Il propose donc des caractéristiques satisfaisantes pour utiliser vos applications et surfer sur la toile.

En plus de ce smartphone, vous avez droit à un casque JBL Bluetooth. Il est léger, pliable et pratique à transporter, il vous permet de profiter de graves puissant et d’une paire de haut-parleurs de 32 mm qui reproduisent un son Pure Bass de JBL. De plus, il propose des commandes de musique et des appels depuis le micro du casque. En bonus, il propose 11 heures d’autonomie ininterrompue pour toute une journée de musique !

Ce pack est donc proposé par la Fnac au prix de 329 euros, ce qui fait une économie de 120 euros ! Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

