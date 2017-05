John McAfee se lance dans les smartphones sécurisés

John McAfee est un spécialiste reconnu en matière de sécurité informatique. Il a notamment développé une suite de sécurité qui porte son nom : McAfee. Et comme si cela ne suffisait pas, il vient tout récemment de lancer un smartphone avec un positionnement plus ou moins similaire à celui du BlackPhone.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que John McAfee est très confiant quant au niveau de sécurité de son tout nouveau smartphone. À ses yeux, il s’agit du mobile le plus sécurisé au monde. La force de cet appareil, il est vrai, c’est notamment le contrôle hardware des connexions réseau, reposant notamment sur la suite de sécurité éponyme McAfee. Celle-ci risque au passage de bousculer les six grandes suites de sécurité qui sont installées depuis plusieurs années sur la plupart des ordinateurs sous Windows : Kaspersky, Bitdefender, Norton, Avast, AVG ou encore Trend Micro.

John McAfee veut sécuriser aussi bien les ordinateurs que les smartphones

Pour l’anecdote, John McAfee semble avoir donné son nom à son entreprise dans un but bien précis. Le spécialiste espère que sa notoriété dans le domaine de la sécurité informatique puisse créer une sorte d’engouement pour les produits qu’il propose. Seul l’avenir confirmera ou infirmera si cette stratégie est payante. En tout cas, John McAfee, fort de son expérience, semble avoir trouvé la solution révolutionnaire en matière de sécurité. Pour lui, tout passe par le hardware, et il suffit de débrancher la prise du modem pour interrompre un piratage en cours. C’est sur la base de ce principe qu’il a donc dessiné son propre smartphone. Celui-ci est bardé de touches hardware destinées à activer ou désactiver des connexions souvent utilisées pour hacker un mobile : WiFi, Bluetooth, mise à jour, appareil photo, SIM (et LTE), micro, géolocalisation, formatage, etc.

