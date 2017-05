Jelly : un mini smartphone compatible 4G et tournant sous Android 7 Nougat

Si la majorité des constructeurs préfèrent actuellement travailler sur des phablettes, cela ne signifie pas que personne ne s’intéresse aux « mini smartphones ». Comme preuve, le Jelly fait beaucoup parler de lui sur Internet.

Vous recherchez un smartphone que vous pourrez mettre facilement dans votre poche ? Unihertz a une solution pour vous. La start-up compte en effet lancer le Jelly. Un appareil qui se distingue avant tout par sa taille. L’engouement suscité par ce terminal sur la plateforme de crowdfunding Kickstater montre une nouvelle fois que les consommateurs sont également intéressés par les mini smartphones. Et Apple l’a bien compris en lançant l’iPhone SE. Néanmoins, il faut dire que ce dernier est loin d’être le terminal le plus petit puisqu’il fait 4 pouces, alors que le Jelly, lui, est de 2,45 pouces. Ce qui est aussi d’ailleurs le plus intéressant avec cet appareil, c’est sa configuration technique qui est plutôt séduisante pour un téléphone de sa taille.

Une RAM jusqu’à 2 Go pour le Jelly

Malgré sa compacité, le Jelly est compatible 4G. Il est animé par la nouvelle version d’Android ; à savoir Nougat. Ce smartphone vous permettra ainsi de rester connecté en toute circonstance. Son écran de 2,45 pouces est d’une définition de 240 x 432 pixels. Ce qui est suffisant pour visionner des contenus nécessitant une bonne configuration graphique. Pour assurer sa fluidité et sa réactivité, l’appareil embarque un processeur dual-core cadencé à 1,1 GHz épaulé par 1 à 2 Go de mémoire vive, en fonction de la version. La capacité de la mémoire de stockage interne varie elle aussi entre 8 et 16 Go. Par ailleurs, le Jelly ne laisse pas indifférents les passionnés de photo. Il dispose effectivement d’un APN dorsal de 8 millions de pixels et d’une webcam de 2 millions de pixels pour le selfie et l’appel vidéo. Sachez au passage que ce smartphone est disponible en précommande au prix de 69 dollars.

Que pensez-vous de ce smartphone ? Est-ce que vous comptez l’acheter ?