JBL enrichit son catalogue avec les casques sans fil de la gamme Everest 2.0

JBL vient de présenter sa nouvelle gamme de casques sans fil : Everest 2.0. On est sur des produits orientés vers le milieu et le haut de gamme.

L’entreprise américaine reconnue pour son travail dans le milieu du son propose des nouveaux casques audio Bluetooth. Ils sont quatre et il y en a pour pratiquement tous les budgets.

Everest 2.0 : la nouvelle gamme de casques audio sans fil de JBL

Cette gamme est composée des modèles 110, 310, 710 et Elite 750NC.

JBL a déclaré que « les Everest 110, 310, 710 et Elite 750NC ont été fabriqués avec soin et conçus pour délivrer une expérience JBL de qualité ». Le fabricant a ajouté que ces casques sont « le résultat d’une parfaite combinaison entre le style et la simplicité ».

Le premier est, bien évidemment, le moins cher. Ce sont en fait des écouteurs intra-auriculaires. Proposé à 99.99 dollars, l’Everest 110 offre à son utilisateur une autonomie de 8h. Il sera vendu en argent, en bleu et en gris acier. Vient ensuite l’Everest 310 qui fait plus que doubler l’autonomie de l’Everest 110 avec 20h d’écoute assurées. En plus de l’argent et du gris acier, il sera disponible en marron et en violet pour 100 dollars de plus (199.95 dollars). L’Everest 710, qui sera commercialisé à 249.95 dollars en argent ou en gris acier, propose une autonomie de 25h. Le dernier a été baptisé Elite 750NC. Il s’agit d’un casque à réduction de bruit qui sera vendu à 299.95 dollars en argent, gris acier bleu. Leur commercialisation serait prévue pour ce mois-ci. JBL a l’habitude de proposer des casques qui valent leur prix.

