« J’alerte Arcep », la plateforme pour vous plaindre quand votre connexion internet n’est pas optimale

L’Arcep lance une plateforme en ligne qui permet aux abonnés de signaler n’importe quel problème au niveau de la qualité de sa connexion internet. Baptisée « J’alerte Arcep » celle-ci se veut plus général que la plateforme France Mobile.

Consciente de la mauvaise qualité de la connexion internet dans certaines zones, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a lancé le 17 octobre dernier la plateforme J’alerte l’Arcep. Désormais, en cas de dysfonctionnement avec votre connexion internet, vous pouvez vous plaindre directement auprès de l’autorité si vous n’êtes satisfait par les réponses de votre opérateur. Avec J’alerte l’Arcep « chacun peut signaler les désagréments qu’il rencontre avec ses offres fixe, mobile, internet et postal. L’objectif, faire peser son expérience utilisateur pour inciter les opérateurs à améliorer leurs services et développer leurs réseaux ».

« J’alerte Arcep » : une plateforme conçue pour tous les abonnés français

Ce qui est particulièrement intéressant avec cette page récemment lancée par l’Arcep, c’est le fait qu’elle s’adresse à tous les Français, peu importe la zone de résidence. Tout le monde peut y poster ses avis qu’il soit un particulier, un professionnel, un élu ou bien une collectivité. Pour rappel, une autre initiative de la même nature que J’alerte l’Arcep existe déjà, baptisée France Mobile celle-ci concerne plutôt uniquement le mobile et les problèmes de couverture mobile dans les zones enclavées, notamment les régions montagneuses. La plateforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite quant à elle des sujets plus vastes et concerne l’ensemble des solutions de télécommunications existantes en France, entre autres, mobiles, fixes et connexion internet, aussi bien dans les grandes villes qu’en milieu rural.

