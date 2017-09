Irma: Talkie Walkie Zello, une appli pour les catastrophes naturelles

Des millions d’Américains utilisent l’application Talkie Walkie Zello face à Irma. On vous dit pourquoi cette appli est si importante !

L’ouragan Irma a atteint cette nuit la Floride après avoir dévasté Saint-Martin, talkie-walkie Zello permet aux utilisateurs d’échanger des messages vocaux pour transmettre des informations et des conseils. Les américains sont mieux préparés à affronter Irma, les habitants s’organisent via l’application.

La « résistance » face à Irma

Pour communiquer, c’est simple, il suffit aux utilisateurs de rejoindre un canal de discutions, « Hurricane Irma » en l’occurrence. Les utilisateurs peuvent alors envoyer des messages pour demander des renseignements sur la violence de l’ouragan, sur les refuges ou juste pour être rassuré. « Zello fait office d’outil de communication de référence [en cas de crise] car la voix est plus fiable que l’écrit. C’est bien plus intime, la voix en direct nécessite l’attention des deux côtés. C’est un très bon moyen pour communiquer et se coordonner simultanément avec tout un groupe de personnes. » ajoute Bill Moris.

L’application est bien pratiquer et permet d’être rassuré par la voix d’une personne, on limite ainsi la mise en ligne de fausses informations que l’on pourrait trouver sur la toile. Ce qui reste le plus impressionnant, c’est la vitesse de circulation des informations. Les habitants sont donc au courant de tout, dans les plus brefs délais, même si vous n’êtes pas concerné par Irma comme l’un des utilisateurs : « Je ne suis pas dans la zone ,mais j’ai des amis concernés qui m’ont demandé de leur fournir des informations.«

