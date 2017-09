iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8 vs OnePlus 5 : le truel des titans

D’un côté les éternels rivaux, Samsung et Apple avec leur nouveau bébé : le Samsung Galaxy Note 8 et l’iPhone X présentés récemment. De l’autre, le OnePlus 5, souvent appelé le « flagship killer » de 2017.

L’iPhone X est bien entendu sous iOS et les deux autres tournent sous Android. Le smartphone d’Apple sera commercialisé le 3 novembre prochain à partir de 1159 euros, comptez 1009 euros pour le Galaxy Note 8 qui débarquera le 15 septembre et 499 euros pour le OnePlus 5 qui a été lancé en juillet dernier. Ces trois smartphones ont une flopée de qualités mais est-ce que le plus cher est le meilleur ? Nous allons voir ça dans ce comparatif.

iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8 vs OnePlus 5 : les caractéristiques générales

Si le OnePlus 5 est le smartphone le plus fin avec 7.25 mm d’épaisseur, l’iPhone X est le plus compact avec des dimensions de 143.6 x 70.9 mm x 7.7 mm. Cela est dû à son design borderless où l’écran occupe une plus grande partie de la surface avant. Le OnePlus 5 est le plus léger des trois avec 153 g soit 21 g de moins que l’iPhone X et 42 g de moins que le Galaxy Note 8.

Le Samsung Galaxy Note 8 est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est totalement protégé contre les poussières et submersible (immersion prolongée) au-delà de 1 m et pendant 30 minutes. C’est mieux que la certification IP67 de l’iPhone X qui veut dire qu’il est protégé contre les effets de l’immersion temporaire jusqu’à 1 m. Que dire du OnePlus 5 puisque ce smartphone chinois n’a pas de certification. Cependant, le CEO de OnePlus, Pete Lau, a déclaré dans un entretien accordé à The Indian Express que « le OnePlus 5 a un certain degré de résistance à l’eau ».

iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8 vs OnePlus 5 : l’écran

Le Samsung Galaxy Note 8 arrive en tête avec son écran de 6.3 pouces d’une définition de 1440 x 2960 pixels et une résolution de 522 ppp. La qualité d’image proposée par l’iPhone X reste tout aussi exceptionnelle même si la définition est de 1125 x 2436 pixels pour une densité de pixels de 458 ppp. Notons toutefois que la luminosité maximale du téléphone d’Apple est de 625 nits contre 1000 nits pour le mobile sud-coréen.

Avec sa dalle de 5.5 pouces, le OnePlus 5 prend la dernière place mais cela ne signifie pas que l’expérience visuelle est désagréable. En effet, le smartphone de 1+ propose de la Full HD et une densité de pixels de 401 ppp.

iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8 vs OnePlus 5 : les performances

Certains préfèrent Android, d’autres iOS, on ne va pas débattre là-dessus. Les trois smartphones ici présents ont une configuration technique haut de gamme. Sur le OnePlus 5, le moins cher des trois, on retrouve un Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et accompagné par 6 Go de mémoire vive. Le Samsung Galaxy Note 8 a droit à un Exynos 8895 tournant à 2.3 GHz et à également 6 Go de RAM. L’iPhone X n’a pas besoin d’autant de Go pour fonctionner dans les meilleures conditions. En effet, il embarque seulement 3 Go de mémoire vive. Concernant le SoC, il s’agit d’une puce Hexa Core Apple A11 Bionic. La fluidité est au rendez-vous sur ses trois flagships.

iPhone X (version de base), OnePlus 5 et Galaxy Note 8 sont dotés de 64 Go de stockage mais seul le dernier a la possibilité de l’étendre jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8 vs OnePlus 5 : la partie photo

Dans tous les cas, vous retrouverez un double capteur photo dorsal de très bonne qualité. Sur le OnePlus 5, ce système est composé d’une caméra grand angle Sony IMX 398 de 16 millions de pixels et d’un téléobjectif Sony IMX de 20 millions de pixels.

Du côté du Galaxy Note 8, ce sont deux capteurs de 12 mégapixels (grand-angle et téléobjectif) qui s’occuperont des prises de vue.

Enfin, l’iPhone X propose le même système avec une résolution identique. Globalement, la qualité est au rendez-vous mais seul l’iPhone X peut filmer en 4K à 60fps.

iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8 vs OnePlus 5 : la connectivité

Ces trois smartphones prennent en charge la 4G+ et le Wi-Fi. Les technologies Bluetooth 5.0 et NFC sont également présentes. Le OnePlus 5 peut accueillir une deuxième SIM pour permettre à son utilisateur d’avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil.

Conclusion

Nous avons donc face à nous trois téléphones dotés de caractéristiques exceptionnelles mais il faut dire que le OnePlus 5 coûte deux fois moins cher que l’iPhone X et le Samsung Galaxy Note 8. Si l’écran du smartphone chinois offre une expérience visuelle un tout petit peu moins qualitative, il compense facilement avec ses aptitudes techniques et photographiques. Après, c’est à vous de voir si vous préférez manipuler un téléphone iOS ou Android.