iPhone X : vous n’aurez peut-être pas le vôtre avant 2018 !

L’iPhone X était la star de la dernière keynote d’Apple aux côtés des iPhone 8 et 8 Plus mais il ne sera pas lancé en même temps qu’eux. Attendu pour le 3 novembre prochain, le smartphone borderless de la firme à la pomme pourrait être compliqué à trouver avant 2018.

La nouvelle phablette haut de gamme d’Apple sera disponible en quantité limitée et cela pourrait causer des délais de livraison particulièrement longs si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo qui a souvent eu raison. D’après lui, l’iPhone X sera victime de son succès et des problèmes de stocks pourraient rapidement surgir comme avec les AirPods.

iPhone X : des ruptures de stocks qui pourraient pousser les ventes d’iPhone 8 et d’iPhone 8 Plus

Selon Ming-Chi Kuo, 40 millions d’iPhone X seront vendus cette année. Il prévoit une multiplication par 2 de ce chiffre en 2018. Comme ce smartphone va être lancé en quantité limitée, il sera vraiment compliqué de satisfaire la demande. Cette dernière sera tellement forte que les chaînes de production ne pourront pas suivre le rythme. Ming-Chi Kuo pense que le retard ne sera rattrapé que l’année prochaine.

L’iPhone X est doté d’un écran Super Retina OLED de 5.8 pouces d’une définition de 1125 x 2436 pixels pour une résolution de 458 ppp. Le système est propulsé par la puce A11 Bionic avec architecture 64 bits. Pour les photos et les vidéos, l’iPhone X embarque deux objectifs à l’arrière de 12 mégapixels (f/1.8 pour l’objectif grand-angle et f/2.4 pour le téléobjectif). Ce module est en mesure de réaliser des vidéos 4K à 60fps. La caméra TrueDepth de 7 millions de pixels s’occupera de vos selfies. C’est aussi grâce à elle que Face ID fonctionne. Les autres caractéristiques de l’iPhone sont disponibles ici.

Ces problèmes d’approvisionnement vont sûrement pousser les consommateurs à se rabattre sur l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus pendant cette période. On rappelle que ces deux flagships sont équipés d’une puce A11 Bionic et d’une dalle LCD de 4.7 pouces (750 x 1334 pixels) ou de 5.5 pouces (1080 x 1920 pixels). L’iPhone 8 accueille à l’arrière un APN de 12 Mpx (f/1.8) et l’iPhone 8 Plus propose un double capteur dorsal de 12 Mpx (grand-angle f/1.8 et téléobjectif f/2.8) capable de filmer en 4K à 60fps. Sur ces deux smartphones, on trouve une caméra frontale de 7 Mpx. Retrouvez leurs prix et les sites où vous pouvez précommander le vôtre ici.

