iPhone X : le smartphone de nouveau aperçu dans la nature avec un écran dynamique plutôt laid

La semaine dernière, le réseau social Weibo nous montrait des clichés d’un iPhone X sauvage dans la nature. Cette fois-ci, le smartphone se dévoile avec un écran dynamique.

Décidément tous ces journalistes et employés de la firme à la pomme ont de la chance. Une nouvelle vidéo sur l’iPhone X a été postée sur la toile. Le smartphone est très attendu par tous les fan-boys de la firme, après un premier coup d’œil sur le smartphone pendant la Keynote d’Apple, il continue de se dévoiler sur la toile au travers des photos et vidéos des petites chanceux qui sont déjà en sa possession.

iPhone X : les écrans dynamiques fonts leur retour ?

Si la dernière mise à jour d’iOS 11 a supprimé bien des écrans dynamiques, tel que les poissons, il semble que l’iPhone X en proposera de nouveaux. Dans la vidéo postée, on peut voir le bel écran borderless de l’appareil, l’utilisateur le tourne pour montrer le dos en verre blanc. C’est alors que l’on s’aperçoit que le smartphone présente un fond d’écran dynamique à pois, qui ne le met pas forcément en valeur d’ailleurs, mais bon.

L’iPhone X est un smartphone haut de gamme qui propose un design moderne, borderless, accompagné d’une belle finition avec le dos en verre. Il est donc compréhensible que les fans de la marque ne se soient pas précipités sur l’iPhone 8 et 8 Plus, sorti il y à quelques temps. Malheureusement il faudra attendre pour pouvoir prendre en main le smartphone, les précommandes son prévues pour le 3 novembre mais il semble que la firme de Cupertino ait quelques problèmes avec la cadence de production du smartphone, on peut donc s’attendre à une pénurie flash lors de la sortie. Mieux vaut prendre ses précautions et camper devant l’Apple Store le plus proche.

Que pensez-vous de cette nouvelle vidéo de l’iPhone X ? Pensez-vous vous en procurer un ?