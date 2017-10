Un iPhone X sauvage aurait été aperçu en Corée : vrai iPhone ou contrefaçon ?

Bien que les précommandes du smartphone ne commence que le 27 octobre, il semblerait qu’un iPhone X ait été aperçu en Corée du Sud il y a peut ! On vous en dit plus.

Beaucoup de fanboys de la firme à la pomme attendent avec impatience l’arriver de l’iPhone X sur le marché. Il semble qu’un petit coréen chanceux ait déjà le privilège de se balader avec le smartphone. Ce sont plusieurs images qui ont été postées sur Reddit, on peut clairement voir un homme avec dans les mains, ce qui semble être un iPhone X. La question que l’on se pose, est-ce un vrai ou une contrefaçon ? D’après les images, qui ne sont pas si floues, l’iPhone devrait être un vrai, ce qui n’est pas vraiment étonnant puisque la firme donne souvent ses appareils aux testeurs et rédacteurs de la toile. Dans tous les cas ce petit chanceux peut d’ores et déjà profiter du nouvel iPhone X. Il devrait faire plus attention avec son appareil, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Prototype de l’iPhone X en fuite ? Retour sur l’affaire de l’iPhone 4

Cette histoire fait un peu penser à celle du prototype de l’iPhone 4 qui avait été perdu dans un bar. Avant même que l’iPhone 4 ait pu sortir, un employé de la firme à la pomme avait perdu son iPhone 4 après une soirée trop arrosée au bar. C’était Brian Hogan qui avait trouvé l’appareil : « J’ai d’abord remarqué que l’écran semblait avoir une résolution plus élevée que n’importe quel iPhone que j’avais vu, alors que l’appareil avait des boutons et morceaux en plastique dans des endroits étranges. Quand je l’ai sorti de son étui, j’ai trouvé un iPhone avec un dos plat, des bords plats, et un appareil photo orienté vers l’avant. Il y avait deux autocollants de codes barres sur le dos, et il y avait une série de x au lieu d’un numéro de série. J’étais très curieux et excité, mais je n’avais aucune idée de ce que j’avais. ». Le jeune homme avait alors proposé aux grandes enseignes de leur refiler le smartphone en échange d’une certaine somme. C’est Gizmodo qui avait fini par accepter le marché après un entretien avec Brian, ils lui avaient proposé 5000€ avant la restitution et 3000€ après que l’article soit publié.

Malheureusement pour le jeune homme, il n’a finalement jamais été payé et il a dépensé 5000€ en frais d’avocat pour poursuivre Gizmodo, sans rien avoir en échange. Apple n’avait pas réagit sur cette affaire à l’époque.

Et vous, qu’en pensez-vous ?