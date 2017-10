iPhone X : Samsung empoche 110 euros pour chaque unité vendue

D’après un rapport émanant de Counterpoint, chaque iPhone X vendu permettra à Samsung d’empocher environ 110 dollars. Ironiquement, le nouveau smartphone de la firme basée à Cupertino devrait ainsi rapporter plus d’argent à Samsung que son propre flagship, le Galaxy S8.

Samsung est un conglomérat qui ne fabrique pas seulement des smartphones. En effet, le groupe se spécialise dans l’univers du high-tech en général et conçoit divers produits destinés aux consommateurs finaux. Samsung est aussi connu pour être l’un des plus grands fournisseurs de produits semi-finis. Dans le cadre de cette activité, il travaille avec des grandes sociétés comme Apple. Sachez notamment que c’est lui qui est en charge de la production des écrans OLED de l’iPhone X. A ce propos, d’après un rapport que Counterpoint a envoyé au Wall Street Journal, cette collaboration devrait permettre à la firme sud-coréenne de dégager un énorme bénéfice. Pour rappel, chaque dalle OLED du nouveau smartphone de la Pomme est vendue à 120 dollars, soit 75 dollars de plus qu’un écran LCD. En plus de ce composant, le chaebol assure la production d’autres pièces pour l’iPhone X.

iPhone X : il rapporte plus d’argent à Samsung que le Galaxy S8…

Après déduction de tous les coûts afférant à la production de ces composants de l’iPhone X, Counterpoint a ainsi pu connaitre le bénéfice net que Samsung devrait en tirer. D’après lui, chaque iPhone X vendu rapportera environ 110 dollars à la firme asiatique. Par conséquent, le nouveau smartphone de la Pomme pourrait au final rapporter à Samsung 4 milliards de dollars de plus que le Galaxy S8. Un constat qui est d’autant plus intrigant vu que les composants de ce dernier devraient permettre à la firme de gagner 202 dollars par appareil vendu. L’explication est pourtant assez simple. Selon les estimations de Counterpoint, la Pomme devrait vendre environ 130 millions d’iPhone X d’ici à l’été 2019, alors que sur la même période, Samsung devrait écouler seulement 50 millions de Galaxy S8.

