iPhone X : les propriétaires se plaignent déjà

Les plus chanceux d’entre vous peuvent d’ores et déjà profiter de leur iPhone X, mais cela ne semble pas être suffisant pour les utilisateurs, qui commencent à perdre patience avec le leur.

L’iPhone X est le présumé smartphone borderless de la firme à la pomme, il propose un sublime écran de 5.8 pouces accompagné d’une définition de 2436 x 1125 pixels. Malheureusement, l’encoche du smartphone vient couper l’effet borderless et peut agacer au départ.

iPhone X : une encoche et des interfaces pas assez optimisées ?

Cette fameuse encoche est indispensable à la firme pour deux raison, la première étant que l’appareil à besoin d’un espace dédié pour sa caméra TrueDepth et FaceID. Deuxièmement, c’est une question de style. Alors que tous les smartphones d’uniformisent, Apple se doit d’apporter sa touche personnelle à la chose pour que l’on reconnaisse facilement ses appareils. Ainsi, alors que les téléphones ne présentent absolument aucune bordure, l’iPhone X est facilement repérable à son encoche, voilà. Si vous ne supportez vraiment pas la petite bordure, sachez qu’une application vous propose des fonds d’écran qui permettent de la masquer, avec une bande noir arrondie qui se fond dans le décor !

Les couacs ne s’arrêtent pourtant pas là. Certains utilisateurs se plaignent également de la non-optimisation de l’espace qu’il reste sous le clavier. C’est Nicole Nguyen de buzzfeed qui en fait la remarque lors de son test de l’iPhone X et elle l’explique clairement : « C’est quand le clavier, dans n’importe quelle application, est affiché à l’écran (ce qui, pour moi, est la plupart du temps): Il y a tout cet espace inutilisé en bas, où Apple aurait pu mettre les ponctuations, emojis fréquemment utilisés, ou littéralement n’importe quoi au lieu de laisser ça vide. […] Il est curieux de savoir pourquoi Apple n’a pas mis quelque chose de plus utile, ou pourquoi il n’a pas ajouté une rangée de chiffres ou d’emojis en haut et il suffirait d’appuyer en bas pour rendre cette partie plus accessible.«

Que pensez-vous de l’encoche de l’iPhone X ?