iPhone X Plus : voici à quoi pourrait ressembler une version XXL de l’iPhone X

Dès qu’un nouvel iPhone sort, il a généralement droit à une version Plus. C’est encore le cas cette année avec l’iPhone 8 mais qu’en est-il de l’iPhone X ? Ce designer d’iDropNews a imaginé un iPhone X Plus.

L’iPhone X est déjà une phablette pas vraiment compacte avec sa dalle de 5.8 pouces mais cela n’a pas empêché ce designer d’imaginer une version Plus du dernier flagship d’Apple. Par contre, il ne s’est pas vraiment cassé la tête puisqu’il n’a pas touché à grand chose sur la version de basse de l’iPhone X.

iPhone X Plus : seule la taille change

Comme vous pouvez le constater, seules les dimensions de cette version changent par rapport à l’iPhone X. On passe d’un écran de 5.8 pouces à une dalle de 6.4 pouces. Tout le reste est là et rien n’a été ajouté. Ce modèle donne vraiment envie et il pourrait être mesuré au Samsung Galaxy Note 8. Bonne nouvelle, un tel appareil pour 2018 est une possibilité.

Une version borderless et très grand format pour l’année prochaine ?

Nos confrères du Korea Herald pensent qu’Apple pourrait lancer deux smartphones borderless (dont une version « Plus ») en 2018. Une version serait dotée d’un écran de 5.85 pouces tandis que l’autre aurait une dalle de 6.46 pouces. N’oublions pas qu’Apple a passé une commande massive d’écrans OLED à Samsung.

Voulez-vous voir un iPhone X Plus ? Avec quelles caractéristiques ? Dites-le nous dans les commentaires ! Nous sommes pressés de vous lire.