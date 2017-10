iPhone X : les utilisateurs d’Instagram vont rager à cause de l’encoche

Une vidéo publiée sur internet montre le genre de problème que les utilisateurs de l’iPhone X pourraient rencontrer à cause de la fameuse encoche qui se situe sur la partie supérieure de l’écran de ce nouveau smartphone d’Apple.

Apple a marqué les esprits en dévoilant l’iPhone X, un smartphone iOS qui bénéficie d’un design sans précédent et de fonctionnalités inédites qui feront le bonheur de tous les fans. Un détail particulier a cependant attiré l’attention lors de l’annonce du produit. En effet, l’iPhone X dispose d’une encoche sur la partie supérieure de son écran. Il est possible que la Pomme ne dispose pas encore de la technologie permettant d’intégrer le haut-parleur ainsi que la webcam directement à la dalle, mais le fait d’avoir choisi cette option au détriment de l’expérience utilisateur risque de lui coûter cher. Une vidéo postée par le célèbre blogueur Benjamin Geskin sur Reddit montre effectivement que les utilisateurs d’Instagram et de nombreuses autres applications populaires pourraient avoir du mal à profiter pleinement de leurs applis si Apple ainsi que les développeurs ne proposent pas une solution dans le plus bref délai.

Des applications spécialement conçues pour les iPhone X ?

En effet, la vidéo de 10 secondes montre que l’encoche de l’iPhone X interfère avec l’interface d’Instagram. Ainsi, elle bouleverse le rendu de l’application de partage de photos et de vidéos. Pire encore, d’autres applications iOS qui comptent des millions d’utilisateurs pourraient ne pas fonctionner correctement en raison de cette petite entaille. En tout cas, il incombe à Apple et aux développeurs de résoudre ce problème d’incompatibilité. Les éditeurs d’applications sont alors invités à mettre à jour rapidement leurs plateformes, d’autant que l’iPhone X sera disponible à partir du 3 novembre prochain, mais qu’en est-il des applis moins dynamiques dont les MAJ peuvent parfois attendre des années avant d’être mises à disposition ?

