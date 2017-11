iPhone X : le réparer vous coûtera minimum 321 euros et maximum un iPhone 7 !

Apple vient de mettre à jour sa page de tarification relative à la réparation d’iPhone. Sans surprise, ce sont les réparations des dommages subis par l’ iPhone X qui sont les plus chères.

L’iPhone X est disponible depuis le 3 novembre (voir notre prise en main ici). Et il faut dire que le smartphone qui marque le 10e anniversaire de l’iPhone n’est pas fait pour tout le monde en raison de son prix qui dépasse les 1000 euros. En ce moment, les fans d’Apple dans les quatre coins du monde sont surement en train de faire la queue devant l’Apple Store afin de se le procurer. Étant donné le risque de rupture de stock en raison de cet engouement pour le nouvel iPhone, des revendeurs d’iPhone n’hésitent pas à adopter des stratégies peu communes. Comme c’est le cas d’iPhone Retail, une enseigne canadienne qui a recruté des gens prêts à intégrer les files d’attente devant les boutiques physiques d’Apple afin de se procurer le nombre maximum d’iPhone X. Si l’achat de ce smartphone vous coûte certainement déjà les yeux de la tête, sachez également que le tarif de sa réparation n’est pas des plus abordables.

Plus de 300 euros pour réparer un iPhone X

D’après la page de tarification officielle d’Apple, la réparation des dommages hors garantie relatifs à l’écran de l’iPhone coûtera à l’utilisateur 320 €. Pour les autres dommages (hors garantie), il faudra débourser 611,10 €, soit presque le prix d’un iPhone 7. Trop cher ! Non ? En tout cas, il est bien de noter que chaque iPhone X vendu est accompagné d’une garantie de réparation d’une année. Mais cette garantie ne couvre que les problèmes de fabrication. Autrement, il vous faudra faire appel à un réparateur agréé, et ce, à votre charge. Avec la garantie AppleCare+, vous pourrez néanmoins profiter de plusieurs avantages. Si vous choisissez la garantie de 229 €, au final, il ne vous coûtera que 29 € pour réparer l’écran de votre iPhone X et 99 € pour les autres dommages.

Que pensez-vous de ces prix de réparation d’un iPhone X ?