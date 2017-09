iPhone X : la réparation de l’écran va sûrement vous coûter un bras parce que les prix augmentent !

Apple a récemment augmenté ses tarifs en cas de réparation d’écran et ce pour plusieurs modèles d’iPhone.

La dernière fois que la firme à la pomme avait augmenté ses tarifs de réparation, c’était en mars dernier et l’augmentation étant en moyenne de 14 euros. Cette fois-ci l’augmentation est encore plus élevée avec 20 euros de plus en moyenne pour faire changer son écran. Il faut dire que l’arrivée des nouveaux iPhone 8, 8 Plus et X n’y est surement pas pour rien.

Apple augmente encore ses tarifs pour la réparation des écrans d’iPhone

Apple précise sur sa page officielle que « les prix indiqués concernent les réparations d’iPhone effectuées par Apple. Les prix et conditions peuvent varier d’un centre de services agréé Apple à l’autre. Il se peut que la réparation de votre iPhone soit couverte par la garantie, la loi sur la protection des consommateurs ou AppleCare+. ».

Les frais de réparation les plus élevés concernent désormais les 8 Plus, 7 Plus et 6s Plus avec 201,10 euros pour une réparation d’écran hors garantie. Il faut savoir que cette hausse généralisée concerne les modèles incluant 3D Touch. Pour les autres, la réparation reste un peu moins chère avec par exemple 181,10 euros pour un iPhone 6 Plus ou encore 161,10 euros pour un 6, SE, 5, 5s ou 5c.

Quant à l’iPhone 4s, celui-ci devra maintenant être remplacé totalement en cas de casse au niveau de l’écran, ce qui coûtera désormais 241,10 euros au lieu des 221,10 euros demandés précédemment.

Vous remarquerez que ce tableau n’inclut pas l’iPhone X, dont on imagine que remplacer l’écran devrait coûter extrêmement cher compte tenu de son intégration au corps du smartphone pour qu’il recouvre toute la face avant… Autant dire qu’investir dans une bonne coque de protection est vital avec ce genre de smartphone !

Que pensez vous de cette augmentation des tarifs de réparation de la part d’Apple ? N’hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires !