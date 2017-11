iPhone X : des soucis au niveau de la production même en 2018 ?

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple fera encore face à des soucis de livraison de l’ iPhone X jusqu’à la première moitié de 2018.

S’il y a un smartphone avec lequel Apple a rencontré la plus grande difficulté en termes de production, c’est bien l’iPhone X. En effet, les retards d’approvisionnement ont été fréquents en raison de la particularité des composants de cette nouvelle génération d’iPhone. Cela concerne notamment les capteurs True Depth nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID. En plus de cela, n’oublions pas non plus qu’il existe un certain engouement des consommateurs pour ce produit en raison de son degré d’innovation qui est considéré comme élevé par rapport à celui de l’iPhone 8. Par conséquent, les dates de livraison ne sont plus respectées. Certaines doivent attendre plusieurs semaines avant de pouvoir mettre la main sur le nouveau mobile.

Production de l’ iPhone X : Apple commence à maîtriser la situation

À en croire Ming-Chi Kuo, Apple est sur le point de maîtriser ce souci au niveau de son système de production. Selon le célèbre analyste de chez KGI Securities, la firme ne devrait plus répéter cette erreur avec les iPhone de l’année prochaine. Ceux-ci arriveront effectivement à temps en raison de la fluidité de l’approvisionnement en capteurs TrueDepth. « Nous croyons que les livraisons des nouveaux iPhone durant la seconde moitié de 2018 arriveront à temps grâce à un approvisionnement stable dès la fin du troisième trimestre 2018 », a-t-il indiqué. Si on se base sur cette déclaration de Ming-Chi Kuo, des problèmes de livraison, et donc de production, d’ iPhone X devraient encore être constatés jusqu’à la fin de la première moitié de 2018.

Votre avis par rapport à cette analyse de Ming-Chi Kuo nous intéresse. N’hésitez pas à nous laisser un commentaire !