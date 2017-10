iPhone X : cloner Face ID, voici le nouvel objectif des fabricants Android

Le Face ID est sans doute l’une des innovations majeures qu’Apple nous a proposées cette année. Disponible sur l’iPhone X, cette technologie est très prometteuse. Selon les spécialistes, dont Apple, elle est plus sécurisée que le verrouillage par empreintes digitales. Le capteur 3D Truedepth permet aussi de créer des emojis animés ou des animojis. Et à en croire Kuo, la capture 3D constitue un facteur clé dans le développement de la réalité augmentée. C’est d’ailleurs pour cela que les constructeurs s’intéressent vivement au Face ID et sont actuellement à pied d’œuvre dans la conception d’une technologie exploitant le même principe.

iPhone X : les constructeurs Android impressionnés par Face ID

Face à tous les mérites de Face ID, de plus en plus de constructeurs sont intéressés par la technologie. Leurs divisions recherche et développement travaillent ainsi sur des alternatives à cette nouvelle fonctionnalité proposée par l’iPhone X. Parmi les participants à la nouvelle course, on peut citer Qualcomm et Himax, mais aussi Orbbec et Mantis Vision. Quoi qu’il en soit, les appareils Android dotés d’une solution semblable n’arriveront pas sur le marché avant des années. Ming-Chi Kuo affirme par contre que les smartphones appartenant à l’écosystème de Google bénéficiant de capteurs 3D comme ceux de l’iPhone X seront deux à trois fois plus nombreux que ceux équipés d’un scanner d’empreintes digitales au cours des deux prochaines années. Cela devrait permettre aux écrans LCD de revenir en force, les écrans OLED étant incompatibles avec les capteurs 3D.

