iPhone X : Apple gagnera moins d’argent avec son smartphone borderless

L’iPhone X est un smartphone qui ne vous coûte pas moins qu’un SMIC, mais finalement, la firme à la pomme ne fera pas une très grande marge sur son appareil. On vous en dit plus !

L’iPhone X est un smartphone qui serte propose certaines caractéristiques techniques intéressantes. Le smartphone propose un écran borderless de 5.8 pouces, accompagné d’une résolution de 2436 x 1125 pixels. Ce qui offre une très belle expérience de navigation sur l’appareil. Pour ce qui est du processeur, c’est la toute nouvelle puce A11 Bionic qui prend place, elle est munie de 6 cœurs et boosté par une mémoire vie de 3 Go. Ce qui promet une bonne fluidité, surtout si la firme souhaite intégrer de la réalité augmentée dans son iPhone X. Pour ce qui est des photos, le smartphone propose un double capteur principal de 12 mégapixels fois deux et une caméra frontale de 7 mégapixels. Parmi les nouveautés les plus attendues, on attend Face ID, la fonctionnalité de reconnaissance faciale de la firme et une puissance nouvelle. Malheureusement pour la firme à la pomme, les marges réalisées sur le smartphone ne seront pas bien grandes.

Moins de marge pour Apple avec son iPhone X

Selon une analyse du cabinet Susquehanna Internationnal Group, l’iPhone X aurait un coût de production de 581 dollars contre 248 dollars pour l’iPhone 7. Ce prix de production aussi élever est principalement dû, au fait que la firme de Cupertino est obligée de se fournir en écran OLED chez ses concurrents, Samsung et LG. Samsung lui facture 120 euros pour un écran, ce qui explique un peu l’augmentation du prix de vente du smartphone, mais qui reste tout de même exorbitant.

