iPhone : vos nudes sont en danger !

Si vous possédez un iPhone, faites attention, car une faille permet de voir vos photos sans déverrouiller le smartphone.

Lors de la sortie de la nouvelle version d’un OS, il y a toujours des bugs dans différentes fonctionnalités. Cette fois-ci c’est la chaîne Youtube iDeviceHelp qui a découvert comment voir les photos d’un autre utilisateur, sans avoir besoin de déverrouiller l’appareil ! Vous pouvez donc accéder à la vie privé de n’importe quel utilisateur d’iPhone, tout modèle et version d’OS confondu. On vous explique comment.

Comment se protéger de cette nouvelle faille sur iPhone ?

Il faut déjà savoir comment fonctionne cette faille et comment accéder aux photos. Ce n’est si compliquer, il vous suffit de connaître le numéro de téléphone de la personne ou encore son identifiant FaceTime. Il vous suffit alors, dans un premier temps, d’appeler la personne, avec son téléphone en main vous allez ensuite ouvrir l’option message, qui permet d’envoyer des messages automatiques puis d’aller dans personnalisé. Il vous suffit alors d’écrire quelque chose dans la barre message, mais sans rien envoyer, raccrochez avec le smartphone qui appelle puis activez Siri et demandez lui d’ouvrir les réglages. L’intelligence artificielle d’Apple refuse, mais vous pouvez forcer la main en rappelant encore une fois le smartphone et en vous rendant dans message puis personnalisé. Vous vous retrouvé alors une nouvelle fois sur la page où vous avez écrit un message, mais cette fois, vous pouvez sélectionner l’appareil photo et choisir une photo de l’album ! Il suffit alors à une personne mal intentionnée de s’envoyer les photos.

Pour vous permettre d’éviter ce genre de manœuvres, on ne sait jamais, en premier temps ne laissez pas votre appareil sans surveillance et surtout, pensez à désactiver Siri lorsque votre appareil est verrouillé.

Que pensez-vous de cette faille ? Laissez-nous un commentaire !