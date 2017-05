Un iPhone SE 2 serait-il en préparation ?

L’introduction de l’iPhone SE de l’année dernière nous a montré un côté d’Apple qui n’avait pas été vu auparavant : celui qui révèle des designs anciens et inchangés. Puisque le smartphone à garder l’apparence des populaires iPhone 5 et iPhone 5S. En rajoutant juste de spécificités observées dans l’iPhone 6S. Mais d’après de nouvelles rumeurs, la marque à la pomme pourrait bien lancer une nouvelle version de l’iPhone SE.

Alors que les rumeurs sur le design de l‘iPhone 8 battent leur plein, il semblerait que l’iPhone SE ne soit pas en reste lui aussi. Bien qu’ils s’agissent de murmures pour l’instant, l’idée à l’air intéressante. Certains disent que ce fameux iPhone SE 2 sera complètement différent de son prédécesseur.

Une seconde édition de l’iPhone SE pour bientôt ?

Alors que le modèle actuel répond à l’esthétique de l’iPhone 5S, une photo qui a fuité sur Internet prétend afficher la nouvelle façade arrière du modèle SE. Une façade qui est semblable à un certain modèle noir de jais de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus.

La fuite nous provient du réseau Weibo, qui est souvent au cœur des leaks de smartphones. Elle a ensuite rapidement fait le tour de la toile. Sur la photo, on peut observer 4 coques qui seraient attribuées à l‘iPhone SE 2.

Il est fort possible qu’Apple décide d’opter pour un look plus spécial cette fois-ci dans le but de mieux aligner son modèle et son tarif avec sa gamme d’appareils haut de gamme. Quant aux caractéristiques, on n’en sait pas énormément sur cette prétendue seconde version. En revanche, on peut remarquer sur la photo que le flash est positionné de façon différente. Au lieu d’être placé à côté de l’appareil photo, celui-ci se trouve plutôt en dessous du capteur photo. De toute manière, s’il s’agit d’une véritable seconde édition, nous espérons qu’elle gardera le port jack. Et ne suivra pas la voie des iPhone 7 et 7 Plus. D’ailleurs, d’autres rumeurs disent que ces coques seraient plutôt réservées aux prochains iPhone 7S et 7S Plus.

Que pensez-vous de ce possible iPhone SE 2 ? Dites-le nous en commentaire.