iPhone SE 2 : et si son design se basait sur celui de l’iPhone X ? (Concept)

Le site Curved propose un concept particulièrement séduisant de l’iPhone SE 2 qui intégrerait la dalle OLED borderless de l’iPhone X.

L’iPhone SE a été une grande réussite pour Apple qui a comblé les utilisateurs à la recherche d’un smartphone compact de la Pomme à « petit » prix. Beaucoup attendent une deuxième génération et ce concept va encore plus leur mettre l’eau à la bouche.

iPhone SE 2 : un iPhone SE avec les caractéristiques de l’iPhone X, pourquoi pas ?

Ce concept d’un nouvel iPhone SE a tout pour plaire si on apprécie le design de l’iPhone X. Ce modèle affiche des courbes plutôt généreuses mais c’est le seul détail qui change. En effet, l’encoche que l’on trouve sur le smartphone des 10 ans d’Apple est bien présente sur ce modèle. Elle accueille la caméra True Depth permettant, entre autres, de profiter de la technologie Face ID. Il se pourrait aussi qu’un capteur Touch ID prenne place sous l’écran. En parlant de la dalle OLED, on serait sur une diagonale de 4.7 pouces. Un double capteur photo dorsal figure sur la face arrière de l’iPhone SE 2.

Pour faire tourner tout cet attirail, il devrait être doté de la puce Apple A11 Bionic qui figure sur les iPhone 8, 8 Plus et X. On vous rappelle qu’il s’agirait du SoC le plus puissant du marché actuellement d’après Geekbench.

Voici donc un concept très séduisant du site Curved sauf que le prochain SE ne pourrait pas voir le jour tout de suite dans la mesure où la firme à la Pomme compte proposer des écrans OLED de plus en plus grands l’année prochaine.

Que pensez-vous de ce concept d’iPhone SE 2 ? N’hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire !