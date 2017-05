iPhone 8 : un prix inférieur à 1000 dollars et une sortie prévue pour septembre

D’après les dernières rumeurs, l’iPhone 8 serait vendu à moins de 1000 dollars et serait disponible à partir du mois de septembre.

Il y a encore quelques jours, on pensait que la sortie de l’iPhone 8 allait être retardée à cause de ses caractéristiques (écran OLED, capteur TouchID intégré, coque en verre, etc…). D’après un analyste de JP Morgan, l’iPhone 8 sera commercialisé dans la même période que ses prédécesseurs soit en septembre. On apprend aussi que la version de base du nouveau smartphone d’Apple sera vendue à 999 dollars.

Moins de 1000 dollars, plus de 1000 dollars, il est compliqué en ce moment d’être fixé sur le prix de l’iPhone 8 mais il semblerait que sa version 128 Go soit mise sur le marché à 999 dollars. C’est en tout cas ce que nous dit Sachs Simona Jankowski, l’analyste de Goldman Sachs. Quant à la version 256 Go, elle serait disponible à 1099 dollars. Toutefois, l’iPhone le plus cher en France coûte 1129 euros contre 969 dollars (863 euros) aux États-Unis donc le prix du nouveau flagship risque de dépasser la barre des 1000 euros chez nous.

On apprend également que l’iPhone 8 sera produit à partir du mois d’août donc il n’y aurait plus de problèmes de ce côté là.

Grâce au leaker Benjamin Geskin, on a un aperçu du look de l’iPhone 8 ainsi que des iPhone 7s et 7s Plus. Sur l’iPhone 8, au centre de la photo, on constate qu’il y aura bien un double capteur photo vertical à l’arrière. Il n’y aura toujours pas de port Jack. En ce qui concerne les iPhone 7s et 7s Plus, on note très peu de changements au niveau du design.

À votre avis, le prix sera inférieur ou supérieur à 1000 dollars ? Apple va-t-il vraiment pouvoir lancer son flagship dans les temps ? Réagissez dans les commentaires !