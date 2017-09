iPhone 8 : Skype, le logiciel de Microsoft, ne fonctionne pas !

Le logiciel d’appel vidéo de Microsoft, Skype, ne fonctionnait pas sur les nouveaux smartphones Apple, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Microsoft vient tout juste de corriger le problème.

Décidément, les nouveaux modèles des smartphones Apple connaissent de plus en plus de soucis. Dans un précédent article, on vous parlait des problèmes relatifs au nouveau système d’exploitation de la marque à la pomme. C’est désormais sur les modèles de l’iPhone 8 qu’il semble y avoir des soucis.

iPhone 8 : Microsoft vient de publier une mise à jour pour Skype !

L’iPhone 8 vient tout juste de sortir. Disponible en pré-commande depuis le 19 septembre et en vente depuis le 22 septembre, l’iPhone 8 et la version Plus font partis des smartphones phares de cette rentrée.

Les premiers utilisateurs ont donc accès à leurs mobiles depuis vendredi dernier. Depuis, on constate une myriade de réclamations en tout genre. En effet, les possesseurs des iPhone 8 constatent de nombreux soucis, non seulement avec l’iOS 11 mais également avec le smartphone lui-même. Certaines applications comme Skype ne fonctionnaient pas. Pourtant, ce logiciel de Microsoft reconnu dans le monde entier, est une valeur sûre pour les propriétaires de smartphone. Il permet notamment de passer des appels vocaux et vidéos partout à travers le monde et ce, gratuitement.

Les utilisateurs ont donc constaté que l’application plantait au démarrage. Il pouvait s’agir d’un problème avec le dernier iOS 11 mais seuls les possesseurs de l’iPhone 8 et le 8 Plus connaissent ce problème. Les internautes n’ont donc pas hésité à pointer le souci sur le compte Twitter de Microsoft et Apple. Microsoft s’est alors empressé de chercher la source du bug et vient tout juste de lancer une mise à jour de son logiciel. En effet, la société américaine a confirmé avoir mis au point un correctif dans la version 8.7 de l’application Skype. Cette mise à jour est actuellement disponible dans l’App Store. Le logiciel d’appel vidéo connait récemment une baisse d’utilisateurs, sûrement dû au changement de l’interface.

Espérons également qu’il n’y ai pas de problème sur le futur iPhone X, qui sera disponible dés le 27 octobre. Vous pouvez déjà le pré-commander sur le site d’Apple.

Que pensez-vous des problèmes sur les nouveaux modèles de l’iPhone ? Dites-nous tout dans les commentaires !