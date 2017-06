L’iPhone 8 serait certifié IP68 et pourvu d’un système de charge sans fil

D’après les propos de l’un des fournisseurs d’Apple, on peut penser que l’iPhone 8 sera étanche et équipé d’un système de charge sans fil. Sur ce dernier point, le futur flagship d’Apple se serait donc mis à jour.

La plupart des nouveaux terminaux Android milieu et haut de gamme sont dotés de la recharge sans fil. Apple était à la traîne mais cela va changer puisque Wistron, un sous-traitant indien de la firme à la pomme, a quasiment confirmé la présence de ce système sur l’iPhone 8. Ce dernier sera également étanche.

iPhone 8 : un processus d’assemblage plus complexe

L’info nous vient du PDG de Wistron, un dénommé Robert Huang. Sa société a été chargée de produire une partie des iPhone 7S Plus. C’est lors d’une réunion d’actionnaires que le PDG a évoqué la charge sans fil et l’étanchéité de l’iPhone 7S Plus. Huang a commencé par dire que le processus d’assemblage n’avait pas évolué avec les premières générations d’iPhone mais les nouveaux modèles ont obligé ses équipes à revoir leurs façons de faire : « De nouvelles fonctionnalités, comme la recharge sans fil et l’étanchéité, nécessitent maintenant des tests différents. L’étanchéité modifie un peu le processus d’assemblage. ». Si l’iPhone 7S Plus est certifié IP68, l’iPhone 7S et l’iPhone 8 le seront sûrement. On passe donc un cap puisque les modèles actuels sont certifiés IP67. Ainsi, ces téléphones seraient totalement protégés contre les poussières et pourraient être submergés dans de l’eau au-delà de 1 mètre et pendant 30 minutes. Même remarque concernant le système de charge sans fil, l’iPhone 8 en sera sûrement doté et on peut donc penser que ces téléphones auront une coque en verre pour que les ondes puissent circuler sans problème. En attendant la réaction d’Apple, vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir de nouvelles images qui dévoilent l’avant et l’arrière de l’iPhone 8.

Que pensez-vous de cette annonce ? Robert Huang va-t-il se faire taper sur les doigts ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !