iPhone 8 : la production du smartphone devrait baisser de moitié

Il semblerait que la firme à la pomme ait pris la décision de baiser la production de ses iPhone 8 dès novembre, pour éviter de se retrouver avec des invendus !

Malheureusement pour Apple, on entend très peu parler de son iPhone 8, sauf pour déclarer qu’il se vend moins bien que l’iPhone 7. Il y a deux possibilités dans cette affaire, soit les utilisateurs ne souhaitent pas dépenser une nouvelle fois plus de 800 euros pour un smartphone Apple, alors que la version 7 peut se trouver à moins de 600 euros, ou alors ils se réservent pour la sortie de l’iPhone X.

Apple diminue la production d’iPhone 8 dès novembre ?

Le problème lorsque l’on sort trois smartphones en même temps, c’est qu’il y en à forcément un qui ne sera pas populaire. Selon des média taïwanais, la firme de Cupertino aurait déjà subi une baisse de sa valeur en action, de 2%. La firme aurait alors décidé de diminuer de 50% la production du smartphone, pour éviter les invendus mais aussi, pour accélérer la cadence de production du côté de l‘iPhone X. On rappelle que ce dernier avait quelques soucis en usine à cause de certains composants qui avait du retard, donc on ne sait pas encore si la firme pourra faire face à la demande lors de la sortie du smartphone le 3 novembre prochain.

On espère pour la firme que son iPhone X rencontrera un grand succès mais ce n’est pas non plus la peine de paniquer, on rappelle qu’Apple est tout de même la marque la plus influente du monde pour l’année 2017 et que son iPhone X est très attendu par les fanboys.

