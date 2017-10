iPhone 8 Plus : sur les traces du Galaxy Note 7 ? D’autres batteries gonflent !

Il y aurait un vrai problème avec les batteries des iPhone 8 Plus puisque certaines d’entre elles gonflent. De nouveaux cas ont été recensés.

L’iPhone 8 Plus est sorti le 22 septembre en compagnie de l’iPhone 8. Loin de susciter le même engouement que la précédente génération, le smartphone d’Apple va devoir faire avec un problème de batterie et pas des moindres. Il y a quelques jours, on vous parlait de deux cas d’ouverture suspecte de la coque. Eh bien voici trois nouveaux cas !

iPhone 8 Plus : un rappel massif à l’horizon ?

À Taïwan, l’iPhone 8 Plus d’une jeune femme s’était ouvert en quelques minutes après le début de la charge malgré l’utilisation d’un câble et d’un chargeur officiel. Un autre cas avait été recensé au Japon mais le propriétaire n’avait même pas encore sorti son téléphone de la boîte, le phénomène de scission de la coque s’était déjà produit.

Aujourd’hui, trois nouveaux cas ont été signalés à des endroits différents : le Canada, la Grèce et Hong Kong. Soit l’écran est éjecté pendant la charge, soit cela se fait avant l’ouverture de la boîte. Des batteries défectueuses seraient en ligne de mire. Pour l’instant, leur gonflement n’a pas entraîné d’explosion mais l’ombre du Samsung Galaxy Note 7 survole l’iPhone 8 Plus. On a quand même 5 cas qui ont été recensés en une semaine et ça commence à faire beaucoup. Du côté d’Apple, on cherche une explication mais si tous les iPhone 8 Plus sont touchés, il y aura sûrement un rappel massif. L’enquête mènera sans doute vers les lignes de production de la firme.

