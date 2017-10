iPhone 8 : les 5 meilleures alternatives actuellement

Quel smartphone adopter si on ne peut pas se procurer un iPhone 8 ? Ce comparatif vous apporte des réponses à cette question. Nous vous invitons alors à nous lire.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Le Samsung Galaxy S8 Noir est un smartphone particulièrement innovant. Il bénéficie d’une configuration technique musclée, assurant une performance à couper le souffle en toute circonstance. Le Galaxy S8 est le téléphone portable tactile qui vous permettra de profiter de toutes les applications Android phares du moment. Côté affichage, il propose un écran Super AMOLED de 6,3 pouces d’une définition de 2960 x 1440 pixels. IP68, il embarque un processeur Exynos 8895 octa-core dont la fréquence est de 2,3 GHz. L’alimentation est fournie par une batterie Li-Ion de 3300 mAh.

OnePlus 5 Noir

Idéal pour les personnes en quête d’un mobile pouvant remplacer l’iPhone 8, le OnePlus 5 Noir a tout pour séduire. Il s’agit d’un véritable bijou technologique en raison de son design et de sa configuration technique. Le OnePlus 5 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octa core cadencé à 2.45 GHz pour fournir la puissance nécessaire à vos différents besoins. Pour l’affichage, le terminal arbore un écran AMOLED de 5,5 pouces de 16.7 millions de couleurs. D’une définition de 1920 x 1080 pixels, il vous donne l’occasion de visionner des contenus Full HD. Le volet photo est servi par un double capteur dorsal Sony de 16 + 20 MP. La résolution de la caméra frontale, elle, est de 16 MP.

Apple iPhone 7 Plus Noir

L’Apple iPhone 7 Plus Noir promet une performance remarquable en toute circonstance. Disposant d’un SoC Apple A10, il offre une réactivité hors pair. Vous profitez ainsi d’un fonctionnement rapide en toutes circonstances. Cette performance est due aussi en partie à la présence d’une mémoire vive dont la capacité est de 3 Go. Son écran de 5,5 pouces offre une définition de 750 x 1334 pixels pour un confort visuel exceptionnel. L’iPhone 7 promet une autonomie de 14 heures en 3G avec sa batterie Li-Ion. Sa mémoire de stockage interne est suffisamment large pour le stockage des différents documents. Ce smartphone iOS possède un APN dorsal de 12 MP et un APN frontal de 7 MP.

HTC U11 Bleu saphir

Le HTC U11 Bleu saphir est un smartphone Android aux performances extraordinaires. Il vous fera vivre une expérience utilisateur unique, d’autant que son design permet une bonne prise en main. Ce téléphone portable tactile haut de gamme dispose d’un puissant processeur capable de gérer toutes les applications que vous préférez, même les plus récentes. En effet, il embarque un Qualcomm Snapdragon 835 octa-core cadencé à 2,45 GHz épaulé par 4 Go de RAM. Le HTC U11 Bleu Saphir est étanche. Il est conforme à la norme IP67. Son écran de 5,5 pouces possède une résolution de 2560 x 1440 pixels.

Apple iPhone 7 Plus Or Rose

Fluide, l’Apple iPhone 7 Plus Or Rose est un smartphone performant adapté à tous les usages. Il dispose d’un écran de 5,5 pouces d’une définition de 1334 x 750 pixels. Pour ce qui est de son processeur, ce smartphone Apple embarque un Apple A10. Il s’agit d’un processeur dual-core cadencé à 2,4 GHz. Une mémoire vive de 3 Go est également au rendez-vous. Pour l’alimentation, il renferme une batterie Li-Ion procurant une autonomie de 14 heures. Son appareil photo dorsal de 12 millions de pixels et sa caméra frontale de 7 millions de pixels vous permettront de réaliser de magnifiques clichés.

Avez-vous trouvé dans ce comparatif un smartphone idéal pour remplacer l’iPhone 8 ?