iPhone 8 : la nouvelle manip pour reboot le smartphone

Si vous êtes l’heureux détenteur d’un iPhone 8 ou un 8 Plus, il est important de savoir comment vous devez reboot votre smartphone en cas plantage total. On vous en dit plus !

Il arrive parfois qu’un appareil de la firme à la pomme cesse de répondre, pour ce faire, avec l’iPhone 7, il vous suffisait d’appuyer simultanément sur les touches volume bas et on/off, d’attendre 10 secondes pour que le logo Apple apparaisse et voila. Mais avec l’iPhone 8, cette manip n’est plus totalement la même. Il faudra désormais appuyer sur trois boutons pour reboot l’appareil.

Si vous avez besoin de reboot votre iPhone 8, il faut alors faire la manipulation suivante : appuyer puis relâcher le bouton volume haut, faire de même avec le bouton volume bas et maintenir le bouton d’allumage jusqu’à ce que le logo de la firme apparaisse. Nous n’avons pas d’informations de la part de la firme qui explique ce changement, il semble qu’a chaque sortie de smartphone la manipulation est différente.

L’iPhone 8 : un smartphone peu populaire ?

Si peu d’entre vous (comparé à d’habitude) se sont rué dans les Apple Store pour acheter le nouvelle iPhone 8, ce dernier reste tout de même un appareil intéressant. L’iPhone 8 et 8 Plus, disposent d’un appareil photo remarquable. La firme à la pomme a fait de gros efforts pour vous proposer de la nouveauté dans ses produits. Un nouvel appareil photo, une recharge sans fils, la réalité augmentée et un tout nouveau processeur. Il n’empêche que les fans boys de la firme de Cupertino se réservent pour l’iPhone X. Mais si vous souhaitez profiter d’un nouvel appareil Apple, sans dépenser un SMIC, il vaudrait peut-être mieux se tourner vers l’iPhone 8.

Que pensez-vous de cette nouvelle manipulation ? Dites-le-nous en commentaire, votre avis nous intéresse !