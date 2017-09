iPhone 8 et iPhone 8 Plus : les meilleures caméras qu’Apple ait proposé ?

Suite à la sortie des nouveaux appareils de la firme à la pomme, les divers testeurs de la toile ont mis les iPhone 8 et 8 Plus à l’épreuve. On vous dit ce que ça donne !

Disponible depuis le 22 septembre, les iPhone 8 et 8 Plus n’ont pas vraiment connus un succès fulgurant, certainement à cause de la prochaine sortie de l’iPhone X. Néanmoins, il semble que les smartphones proposent des caractéristiques technique très intéressantes, surtout au niveau du capteur photo ! D’après le classement de DxOMark, l’iPhone 8 Plus se place en première position, suivit de l’iPhone 8 et du Google Pixel. Un classement qui se justifie par les différentes améliorations qu’Apple a fait sur son capteur principal. Ce qui change par rapport à l’iPhone 7, c’est que la prise de vue HDR est bien meilleure, ce qui permet de conserver les détails et d’avoir une exposition global bien meilleure ! La luminosité est également bien plus précise, ce qui vous permet de ne pas voir de problème d’image avec des taches lumineuses à cause du soleil.

iPhone 8 et 8 Plus : une meilleure caméra mais q’en ait-il du reste ?

Les iPhone 8 et 8 Plus ont également subit les traditionnels tests du torture et de vitesse? Même si la caméra est bien meilleure, quel est le bilan pour le reste du smartphone ? Au niveau de l’écran, il semble que la version 8 est une résistance aux rayures équivalente à celles de l’iPhone 7, avec un score de 7/10. JerryRightEverything, le YouTuber, déclare également que la résistance à la torsion de la version 8 est bien plus importante, grâce à sa coque en verre.

Pour ce qui est de la vitesse de l’appareil, un test maison nous apprend que l’iPhone 8 Plus est légèrement plus rapide que l’iPhone 7 Plus. Benchmark, en revanche, affiche un score de 10 396 pour la version 8 Plus et 5 691 pour l’iPhone 7 Plus, ce qui est pratiquement le double ! En somme, on peut dire que l’iPhone 8 a subit plusieurs amélioration par rapport à la dernière version !

