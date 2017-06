iPhone 8 : et encore un clone chinois décevant

Certains constructeurs chinois n’ont pas attendu pour sortir des clones de l’iPhone 8. Celui que nous allons vous présenter ne donne pas vraiment envie.

L’iPhone 8 sera sans doute absent de la WWDC 2017 d’Apple. Pour les moins patients, il existe déjà plusieurs clones du flagship de la firme à la pomme en Chine. Des photos ont été publiées sur le réseau social chinois Weibo puis sur le compte Twitter du célèbre designer Benjamin Geskin. Elles montrent un smartphone avec un double capteur photo vertical et un écran quasiment borderless.

iPhone 8 cloné : une copie qui ne va pas séduire grand monde, faute d’innovation

L’écran occupe une très grande partie de la face avant. Les bordures sont plutôt fines. Pas de bouton Home à l’horizon. Le lecteur Touch ID est ici absent puisqu’il se retrouve sur la face arrière du téléphone juste sous le logo de la marque. Toujours au dos de ce clone, on note la présence d’un double capteur photo positionné à la verticale. Sous ce dispositif, on trouve le flash et le microphone. Certes, cette copie de l’iPhone 8 a eu comme modèle un prototype qui a beaucoup circulé au début de cette année mais on espère que la version finale du smartphone d’Apple marquera un peu plus les esprits.

Benjamin Geskin pense qu’il s’agit d’un clone et il faut que ça soit le cas ! D’ailleurs, il vient de confirmer le fait que le Touch ID ne sera pas à l’arrière mais bien sous l’écran. Toujours d’après lui, l’iPhone 8 devrait être présenté lors de la keynote du 17 septembre. Plus que trois mois alors !

Que pensez-vous de ce clone chinois de l’iPhone 8 ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires, votre avis nous intéresse !