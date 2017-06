iPhone 8 : des caractéristiques étranges mises en avant par une image

Alors que l’on vous parlait hier de la possibilité de voir un système de charge sans fil sur l’iPhone 8, une image ne confirme absolument pas les rumeurs ou les « fuites » les plus en vogue dont celle-ci.

Sur le slide d’une présentation à Shenzen, une partie de ce qui pourrait être la fiche technique de l’iPhone 8 est apparue. Ce serait une belle douche froide s’il s’agissait des vraies caractéristiques de l’iPhone 8. Il faut prendre ses infos avec de très grosses baguettes car elles n’ont rien à voir avec la plupart des rumeurs même si l’on voit clairement « iPhone 8 » sur l’image.

L’iPhone 8 du slide n’a rien à voir avec ce qui se dit depuis quelques temps

Tout d’abord, on voit deux téléphones : un ancien iPhone et ce qui pourrait être l’iPhone 8 avec une flèche entre les deux pointée vers le dernier modèle d’Apple. C’est tout simplement une comparaison visant à montrer l’évolution des terminaux de la marque. L’iPhone 8 tel qu’il apparaît ici dispose d’un écran borderless. Les bordures en haut et en bas sont assez larges, ce qui est assez surprenant. Sur la droite, on trouve quelques caractéristiques techniques. Ainsi, l’iPhone 8 serait doté d’un écran OLED de 5.8 pouces. La dalle serait protégée par un verre 2.5D. On note aussi la présence de la technologie 3D Touch. Le souci est que l’on parle plutôt d’un écran AMOLED pour l’iPhone 8.

Les caractéristiques dévoilées par cette image sont peu nombreuses, on ne voit aucune information sur le processeur ou sur la partie photo. Rien non plus sur l’étanchéité du téléphone ou sur la présence d’un système de charge sans fil.

Il est peu probable de voir sur le marché un iPhone 8 comme celui présenté dans cette image. Ce serait une très mauvaise surprise en tout cas.

Que pensez-vous de cet iPhone 8 ? Dites-le nous dans les commentaires !