Tous les regards sont sur Apple ! Et ils se dirigent déjà vers les iPhone 2018 et les optiques qui y seront intégrées…

L’iPhone X est disponible, pour les chanceux et ceux qui ont pré-commandés, depuis le 3 novembre dernier. Il est très difficile de mettre la main dessus ! Pourtant, ce n’est pas lui qui est au coeur des dernières actualités, mais plutôt ses successeurs : les iPhone 2018. En effet, selon les dernières informations apportées par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, les optiques qui ornent l’iPhone X seront également disponibles sur les iPhone 2018. Les optiques, une priorité pour Apple ?

iPhone 2018 : la réflexion est déjà en marche !

Qui pensait qu’on parlerait déjà des iPhone 2018 ? L’iPhone X vient à peine de sortir, que son actualité est remplacée par ses prochains successeurs !

Car, Ming-Chi Kuo a publié un rapport concernant ces futurs appareils. Et il s’est tout particulièrement intéressé aux objectifs et aux lentilles installées sur le dernier iPhone. L’optique donc. C’est ce qui permet au smartphone de pouvoir capter la lumière et assurer la qualité de la photographie. Pour les iPhone 2018, l’optique devrait être la même que pour le X : c’est-à-dire un module double accompagné de deux capteurs. Ces derniers possèdent un grand angle permettant une ouverture à f/1.8 et un téléobjectif ouvrant à f/2.4. Elles sont composées de six lentilles en plastique, qui vont permettre la stabilisation de l’image, afin d’éviter les photos floues.

L’analyste a donc voulu en savoir plus et a interrogé plusieurs de ses sources. Celles-ci affirment que la firme de Cupertino n’a pas l’intention de modifier ses optiques pour les iPhone 2018. Chose qu’il était facile de prévoir, puisque lorsqu’une nouveauté telle que celle-ci fait son apparition, il a fort à parier que les prochains pourront en être côtés également ! Ming-Chi Kuo avoue lui-même que la fiche technique d’un nouveau mobile a des répercussions directes sur les chaînes de production.

Pensez-vous que ce soit une bonne chose ?