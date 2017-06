iPad Pro : sa rapidité incroyable donnerait la nausée

L’iPad Pro, la nouvelle tablette d’Apple, fait l’actualité pour une drôle d’information. En effet, le produit de l’entreprise de Tim Cook donnerait la nausée aux plus fragiles d’entre nous.

L’iPad Pro est l’une des meilleures tablettes sur le marché. Elle est équipée d’un écran de 12,9 pouces, de 4 Go de mémoire RAM et d’un processeur Apple A9x très puissant. Bref, une tablette dotée de caractéristiques remarquables. Cependant, il semblerait que sa vitesse qui devrait être un atout, se retourne contre elle. En effet, la vitesse des animations de l’iPad 120 Hz peut donner envie de vomir aux utilisateurs les plus sensibles, selon le site Igen. Si en la possession d’un iPad Pro vous avez vécu cette situation, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul.

La vitesse des animations de l’iPad Pro donnerait la cinétose

Avez-vous déjà vécu, une sensation de vertige et de vomissement lorsque vous avez utilisé un objet trop longtemps ? Cela arrive souvent avec les casques de réalité virtuelle. Ce mal se nomme « la cinétose ». Lorsqu’une information est différemment réceptionnée par votre cerveau et votre vestibule, ces symptômes apparaissent. La perte d’équilibre et l’envie de vomir, sont données par votre cerveau pour vous forcer à vous reposer. La cinétose est de plus en plus présente. Les innovations technologiques en seraient la cause. Par ailleurs, ce mal en viendrait à se répandre au fur et à mesure du temps, étant donné que la technologie ne cesse d’évoluer. Apple a réagi en proposant, à travers les réglages de l’iPad Pro, de réduire la vitesse des images par seconde. Celles-ci passeraient de 120 images à 60, ce qui serait beaucoup plus supportable pour notre cerveau.

