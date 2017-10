iPad Pro : Face ID se fait une place sur la tablette d’Apple ?

C’est la dernière rumeur en date, il semblerait que le prochain iPad Pro de la firme à la pomme serait muni de la reconnaissance faciale !

Si vous êtes un fervent utilisateur de tout types d’accessoires Apple, sachez que l’iPad Pro pourrait être équipé de Face ID dès 2018. Face ID, cette technologie qui a eu un accueil plutôt mitigé de la part du public, surtout parce que le capteur d’empreinte a été retiré. Cette technologie, pourtant innovante soulève bien des questions, surtout au niveau des différents bugs que l’on pourrait rencontrer. Est-ce que cela fonctionne dans le noir ? Et si on scan mon visage dans mon sommeil, et autres. Pourtant, la reconnaissance faciale est innovante et pas si répandue auprès du grand public. Comment ça marche ? Et bien, dans un premier temps, il faut enregistrer son visage, c’est un peu la même procédure que pour l’empreinte, sauf que c’est votre tête que vous scannez.

Face ID passe sur l’iPad Pro ?

La firme à la pomme a pour habitude de transférer ses technologies des smartphones vers les iPad, tout comme Touch ID qui a été intégré. Il n’y a pas d’annonce officielle de la part de la firme mais on ne voit pas ce qui les empêche de le faire, surtout que cela permettrait à la firme de sortir une nouvelle gamme de produits haut de gamme. Qui sait, l’iPhone X sort en précommande dès le 3 novembre, on peut alors également se demander si la firme nous réserve un iPad borderless, ce qui pourrait s’avérer être intéressant. A condition qu’Apple trouve une solution pour se fournir plus efficacement en écran OLED.

Que pensez-vous d’un transfère de Face ID sur iPad ? Donnez-nous votre avis !