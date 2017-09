iOS 11 : 24 heures après la sortie du système d’exploitation, on constate les premiers soucis

La dernière version du système d’exploitation de la firme à la pomme est disponible depuis seulement 24 heures. On constate déjà quelques soucis sur iOS 11.

Le nouveau design du centre de contrôle de iOS permet aux utilisateurs de personnaliser ce dernier et de contenir beaucoup plus de raccourcis. Il semble tout de même que les boutons qui permettent d’activer et de désactiver le wifi et le bluetooth, ont un fonctionnement particulier. Ils ne permettraient pas de désactiver les fonctions, mais de déconnecter l’utilisateur du réseau ou des périphériques auxquels il s’était connecté. Ce qui ne désactive pas vraiment le wifi ni le bluetooth. Mais de ce côté, Apple nous avait prévenu, ces comportements sont expliqués dans la documentation de iOS 11 ! Outre ce souci, plusieurs utilisateurs ont remarqué que leur iPhone 6 était très ralentit après la mise à jour. « Mon iPhone 6 est beaucoup plus lent depuis que j’ai installé iOS 11 dessus » explique un internaute. Ce soucis ne semble pas être global, puisque d’autres utilisateurs n’ont pas ce genre de problème. Il faut tout de même faire attention, si vous possédez un ancien iPhone, il est préférable d’attendre quelques jours pour la nouvelle version de l’OS.

iOS des nouvelles fonctionnalités pas encore disponibles.

Lors de sa présentation, iOS 11 nous dévoilait plusieurs fonctionnalités qui ne sont malheureusement pas encore disponibles. Une première est la synchronisation des messages sur iCloud, pour tous vos appareils avec le même identifiant Apple. Ce qui vous permet de récupérer de l’espace de stockage sur vos appareils, puisque les messages ne seraient plus enregistrés dans la mémoire du smartphone. Une autre fonctionnalité est Apple Cash, qui sera tout d’abord disponible aux Etats-Unis. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de la firme à la pomme d’envoyer de l’argent à leurs contacts sur iMessage, mais aussi d’en recevoir sur leur compte Apple Cash.

Et vous, avez vous fait la mise à jour iOS 11 ? Qu’en pensez-vous ?