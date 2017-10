iOS 11 : une perte flagrante d’autonomie sur les iPhone !

Disponible depuis peu et accompagnant les nouveaux terminaux d’Apple que sont les iPhone 8, 8 Plus et X, iOS 11 peut déjà être utilisé par les possesseurs d’anciens modèles de smartphones d’Apple. Mais ceux qui ont effectué la mise à jour ont rencontré de sérieux problèmes d’autonomie.

Le système d’exploitation d’Apple est connu pour son adaptabilité. Contrairement à Android, iOS est réellement flexible en termes de mise à jour. Aussi, l’iPhone 5S, un smartphone ayant été lancé en 2013, supporte la toute nouvelle version de l’OS, à savoir, iOS 11. Force est alors de constater qu’à chaque sortie d’une nouvelle mouture du système d’exploitation de la firme basée à Cupertino, les utilisateurs ne tardent pas à en profiter en effectuant l’update nécessaire, mais cette fois-ci, les choses risquent de décevoir dans la mesure où Apple aurait commis quelques erreurs de développement. Des imperfections qui réduisent considérablement l’autonomie des iPhone.

Des problèmes de batterie à cause du système d’exploitation iOS 11

Presque toutes les personnes ayant installé iOS 11 sur leurs iPhone en sont victimes. D’après la société Wandera, spécialisée dans la sécurité mobile et le management de données, à la suite d’une enquête de trois jours effectuée auprès de 50 000 utilisateurs, ce problème rencontré avec la nouvelle version d’iOS peut diminuer l’autonomie d’un iPhone à 96 minutes. Celle-ci semble donc réduire l’autonomie par 2,5 étant donné qu’en général, un iPhone normal est capable de marcher 10 heures d’affilée en utilisation constante. Wandera précise toutefois que cette baisse d’autonomie n’est pas la même sur tous les modèles d’iPhone. Ce sont les terminaux les plus anciens qui sont les plus concernés. D’ailleurs, les iPhone 8, 8 Plus et X en sont épargnés. Pour l’heure, Apple ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, mais étant donné l’ampleur de la situation, elle ne devrait pas tarder à effectuer un communiqué de presse et, éventuellement, proposer une solution logicielle.

Avez-vous constaté ce problème d’autonomie après la mise à jour de votre iPhone vers iOS 11 ?