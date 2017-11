iOS 11 progresse vite mais pas trop et dépasse déjà les 50% d’adoption

iOS 11 vient tout juste d’atteindre les 52% d’adoption sur les iPhone, une avancée rapide mais pas autant qu’iOS 10.

Apple a mis en place une page qui permet aux développeurs de connaître le taux de déploiement des différentes versions de ses OS. Et il semblerait qu’iOS 11 vient de dépasser la version 10.

iOS 11 : pas si populaire qu’on pourrait croire

Alors que la firme à la pomme a un excellent contrôle sur les mises à jour de ses OS, les utilisateurs ont tout de même moyen de refuser une update. Même si iOS 11 est désormais sur 52% des appareils, iOS 10 lui, avait atteint les 60% à la même période l’an dernier. Donc, pas de quoi s’émerveiller. Mais pourquoi la version 11 a-t-elle du mal à décoller ? La raison principale reste les bugs, personne ne souhaite passer d’un OS complètement fonctionnel à un autre qui n’en fait qu’a sa tête. Outre cela, l’incompatibilité des applications 32 bits avec le système 64 bits d’iOS 11 peut poser problème, si vous passez à la nouvelle version mais que l’application ne suit pas dernière, ce sera un abandon définitif de cette dernière !

Apple a tout de même le mérite d’être le plus rapide en ce qui concerne la propagation d’un nouvel OS. Android, avec son nouvel Oreo 8.0 n’atteint que les 0,2% de déploiement et Nougat reste la version la plus utilisée !

Et vous, êtes vous passez sur iOS 11 ? Rencontrez-vous des bugs en tout genre ? Dites-nous tous en commentaire !