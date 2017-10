iOS 11 : l’OS se fait une place sur la moitié des appareils Apple, mais tout le monde n’est pas satisfait !

iOS 11 semble gagner du terrain, selon Mixpanel, la firme à la pomme vient de dépasser les 50% d’appareils équipés !

Ce sont les dernières données de Mixpanel qui nous permettent d’en savoir plus sur l’avancé du déploiement d’iOS 11. Il semblerait que l’OS de la firme de Cupertino n’ait pas de souci à ce faire, 52.39% des appareils de la firme sont désormais équipé de l’OS, ce qui fait plus de la moitié des appareils en circulation. Même si c’est une très bonne nouvelle pour la firme, iOS 11 à tout de même un peu de retard par rapport à son prédécesseur. iOS 10 avait réussi à franchir les 50% de déploiement plus tôt. Cette expansion plus lente peu s’expliquer par les différents bugs qui touchent iOS 11.

iOS 11 : les utilisateurs ne sont pas contents

Si la nouvelle mise à jour nous a apporté de nouvelles fonctionnalités et un design qui change un peu, ce n’est pas forcément au gout de tout le monde. Malgré un déploiement plutôt rapide, certains utilisateurs attendent les prochains patchs pour se lancer sur iOS 11 et ils ont peut-être raison. La nouvelle version de l’OS peut engendrer des soucis au niveau de l’autonomie du smartphone, les utilisateurs ont remarqué que leur iPhone se déchargent plus vite et que certains bug font leur apparition. Votre smartphone n’est plus aussi fluide ou encore, vous avez des soucis avec certaines applications ? C’est peu être à cause de la version actuelle du patch, peu adapter à l’iPhone que vous possédez. Il vaut mieux être prudent et attendre encore un peu.

Malgré ces différents bugs, Apple continu de proposer des nouveauté, comme avec la 3ème version Beta pour iOS 11.1. De nouveaux emojis pointe le bout de leur nez, il n’y a plus d’effet de rebond lorsque vous appuyez sur une icone pour activer 3D Touch et, entre autres, le retour de la vibration haptique lors de la saisie d’un mot de passe erroné. Bien évidemment, Apple propose également des correctif concernant certains bugs.

Que pensez-vous d’iOS 11 ? Êtes-vous passé à cette version ? Dites-le nous en commentaire !