iOS 11 : la mise à jour augmentera la capacité de la batterie de votre iPhone !

Les utilisateurs d’iPhone ont pu remarquer que la mise à jour iOS 11 à gravement réduit l’espérance de vie de la batterie, mais un patch devrait bientôt tout arranger !

Si vous êtes l’heureux détenteur d’un iPhone de la firme de Cupertino, vous avez certainement remarqué que votre batterie fait des siennes depuis la dernière mise à jour du système d’exploitation, iOS 11. Cette dernière n’était pas forcément optimisée pour tous les appareils d’Apple, c’est pour cela que la firme proposera une mise à jour de son OS, ce qui augmentera la durée de vie de votre autonomie de quelques heures !

iOS 11.1 le sauveur

Alors que ce souci d’autonomie réduite avait été relayée par un nombre important d’utilisateurs, ce n’est que maintenant qu’un correctif est disponible mais seulement sur la bêta pour le moment. iDeviceHelp a testé l’autonomie des smartphones de la firme à la pomme, le constat est sans appel. L’iPhone 6 a une autonomie de 4h30 heures, l’iPhone 7 dépasse les 7 heures et l’iPhone 8 atteint les 8h50 d’autonomie, après la mise à jour.

Il est tout de même dommage que les appareils de la firme souffrent à chaque nouvelle sortie d’un OS, d’un problème d’autonomie. On croirait presque qu’Apple le fait exprès, mais la firme attache une grande importance à proposer ses nouveaux OS sur les plus anciens appareils. Ce qui réduit ainsi l’obsolescence de ces derniers. Malgré cela, les iPhone n’ont pas non plus une autonomie grandiose, ce qui est également un souci. On attend de voir ce que nous proposera l’iPhone X, le smartphone borderless est en plein dans la concurrence avec le Galaxy Note 8 ou encore le futur LG V30, on espère donc que l’autonomie suivra également.

